Штрафы за обслуживание посетителей без масок: Сейм концептуально поддержал поправки

Одна из внесенных в Сейм поправок к закону о борьбе с распространением инфекции Covid-19 предусматривает, что физическое или юридическое лицо может получить предупреждение или штраф в размере до 50 евро за обслуживание или допуск в помещения человека без маски.

Представитель Латвийской конфедерации работодателей Синтия Силиня указала, что во время кризиса из-за Covid-19 бремя ложится именно на работодателей, и сотрудники предприятий не готовы разрешать конфликты с посетителями без масок, так как это задача полиции. Предпринимателям также не хватает финансовой поддержки во время кризиса, и не каждый небольшой магазин может позволить себе нанять охранника.

Иева Лигере, представитель Латвийской ассоциации торговцев горючим, заявила, что на АЗС невозможно нанять сотрудников, которые контролировали бы, носят ли посетители маски. В результате есть клиенты, которые в ответ на требование надеть маску уезжают, не расплатившись за горючее.