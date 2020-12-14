Автоассоциация: объемы продажи автомобилей в этом году могут сократиться на 35-40%

Он отметил, что с началом второй волны Covid-19 ситуация очень быстро начинает напоминать ту, что была весной, и из-за неопределенности люди не тратят средства на автомобили.

"В настоящее время мы наблюдаем, что активность все же еще сохраняется, но в ситуации неопределенности покупка автомобиля или крупные вложения в ремонт авто - первое, от чего человек готов отказаться. Это нормальная реакция в любой кризисной ситуации", - сказал Кулбергс.

Летом торговля автомобилями начала восстанавливаться, и к сентябрю объемы продаж более или менее приблизились к приемлемым, показав снижение на 7%.

"Для автоторговцев это была первая передышка после волны, начавшейся в марте. Однако в октябре при появлении первых признаков второй волны вновь был нанесен основательный удар, и спад составил 28%. Думаю, что ноябрь будет слабым, как и октябрь. В декабре никаких улучшений не предвидится, пандемия будет продолжаться", - сказал руководитель ассоциации.