Автоассоциация: объемы продажи автомобилей в этом году могут сократиться на 35-40%

Объемы продажи автомобилей в Латвии в этом году могут сократиться на 35-40%, сказал в интервью агентству LETA президент Автоассоциации Андрис Кулбергс.
Он отметил, что с началом второй волны Covid-19 ситуация очень быстро начинает напоминать ту, что была весной, и из-за неопределенности люди не тратят средства на автомобили.
"В настоящее время мы наблюдаем, что активность все же еще сохраняется, но в ситуации неопределенности покупка автомобиля или крупные вложения в ремонт авто - первое, от чего человек готов отказаться. Это нормальная реакция в любой кризисной ситуации", - сказал Кулбергс.
Летом торговля автомобилями начала восстанавливаться, и к сентябрю объемы продаж более или менее приблизились к приемлемым, показав снижение на 7%.
"Для автоторговцев это была первая передышка после волны, начавшейся в марте. Однако в октябре при появлении первых признаков второй волны вновь был нанесен основательный удар, и спад составил 28%. Думаю, что ноябрь будет слабым, как и октябрь. В декабре никаких улучшений не предвидится, пандемия будет продолжаться", - сказал руководитель ассоциации.
В то же время Кулбергс подчеркнул, что автоторговые предприятия сумели быстро адаптироваться к работе в условиях Covid-19, приняв правильные, своевременные и необходимые решения. Принимались решения о сокращениях персонала, вводились меры безопасности, посменная работа, чтобы при выявлении случаев "Covid-19" деятельность предприятий не останавливалась. "Все эти действия были необходимы, решения были приняты очень быстро, и это означает, что отрасль умеет адаптироваться", - сказал руководитель Автоассоциации.