Банк Латвии сократил прогноз роста ВВП на следующий год до 2,8%

В то же время прогноз сокращения ВВП Латвии на этот год не изменился - по-прежнему ожидается спад экономики на 4,7%.

"Принимая во внимание текущие события в мировой экономике, включая влияние второй волны Covid-19 и более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики в третьем квартале, Банк Латвии не изменил свой прогноз на 2020 год, но предполагается, что в 2021 году восстановление экономики будет более медленным по сравнению с сентябрьскими прогнозами", - заявили в банке.

В базовом сценарии Банк Латвии прогнозирует, что в 2022 году ВВП Латвии вырастет на 5,3%, а в 2023 году - на 3,7%.

В то же время при более благоприятном сценарии Банк Латвии ожидает снижения ВВП на 4,4% в этом году, роста экономики на 3,7% в следующем году, на 5,6% - в 2022 году, на 3,7% - в 2023 году.

Однако при неблагоприятном сценарии ВВП Латвии в этом году может снизиться на 5%, в следующем году рост экономики может составить 1,4%, в 2022 году - 4,8%, в 2023 году - 3,6%.

В то же время Банк Латвии отметил, что прогнозы моделируются в условиях большой неопределенности и могут быть существенно скорректированы.

По оценкам экономистов Банка Латвии, перспективы роста мировой экономики и экономики еврозоны все еще сильно зависят от хода пандемии Covid-19.

Банк Латвии немного снизил прогноз среднегодовой инфляции на этот и следующий год

По последним оценкам, потребительские цены в Латвии в этом году вырастут в среднем на 0,1%, тогда как в сентябре прогнозировалась инфляция в размере 0,2%. В следующем году среднегодовая инфляция в Латвии составит 1,1%, тогда как ранее прогнозировалось 1,4%.

В то же время Банк Латвии ожидает, что, согласно базовому сценарию, среднегодовая инфляция в Латвии в 2022 году составит 1,6%, в 2023 году - 1,7%.

При благоприятном сценарии среднегодовая инфляция в следующем году прогнозируется в размере 1,4%, в 2022 году - в размере 2,2%, в 2023 году - в размере 2,1%. При неблагоприятном сценарии среднегодовая инфляция прогнозируется на уровне 0,8% в следующем году, 1,2% - в 2022 году и 1,5% - в 2023 году.

"Годовая динамика потребительских цен остается в области дефляции и в целом соответствует прогнозируемой. Три четверти цен на продукты растут быстрее, чем общая инфляция, и ожидается, что дефляционный период не продлится долго. Влияние ограничений из-за Covid-19 на цены услуг, особенно гостиниц, воздушного транспорта и комплексного отдыха, негативно, однако цены на ряд других услуг продолжают расти, так как введение ограничительных мер и меньший поток клиентов увеличивают расходы на одного клиента", - пояснил Банк Латвии.

Центральный банк отметил, что замедление экономической активности и роста зарплат также оказывает влияние на динамику цен, поэтому прогноз инфляции на этот и следующий год немного снижен. В то же время в прогнозе на 2021 год учтено сохранение пониженной ставки налога на добавленную стоимость на латвийские овощи и фрукты.

"Информация об успешном тестировании вакцин против Covid-19 способствует увеличению спроса и цен на нефть. В среднесрочной перспективе, при умеренном восстановлении экономической активности и цен на нефть, ожидается, что инфляция продолжит постепенно расти и к 2022 году достигнет 1,6%", - заявил Банк Латвии.