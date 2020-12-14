Коалиция договорилась выдвинуть на должность министра охраны среды кандидатуру Плешса

Премьер-министр Кришьянис Кариньш подтвердил, что коалиция согласилась поддержать кандидатуру Плешса. Премьер в ближайшее время представит Сейму необходимые документы, чтобы парламент мог проголосовать за избрание Плешса.

Должность министра освободилась после того, как Юрис Пуце ("Для развития/За!") подал в отставку после скандала с использованием пропуска на автостоянку для депутатов Рижской думы.