Пн, 14.12.2020
Несомненно, на оказание неотложной помощи влияние оказывается уже несколько недель, и в основном оно связано с неспособностью конкретных больниц предоставить отдельные услуги. Но в целом сразу надо отметить, что ни один пациент не пострадал. Лиене Ципуле, глава NMPD
Лиене Ципуле, глава NMPD
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Коалиция договорилась выдвинуть на должность министра охраны среды кандидатуру Плешса

Артур Том Плешс

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Сегодня правительственные партии договорились поддержать кандидатуру депутата Сейма Артура Томса Плешса ("Для развития/За!") на пост министра охраны окружающей среды и регионального развития.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш подтвердил, что коалиция согласилась поддержать кандидатуру Плешса. Премьер в ближайшее время представит Сейму необходимые документы, чтобы парламент мог проголосовать за избрание Плешса.

Должность министра освободилась после того, как Юрис Пуце ("Для развития/За!") подал в отставку после скандала с использованием пропуска на автостоянку для депутатов Рижской думы. 

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