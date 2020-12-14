Ограничение интерактивных азартных игр признано не соответствующим Конституции

Как сообщили суду, о норме, запрещающей организацию азартных игр в связи с распространением Covid-19, было возбуждено два дела, но суд решил их объединить. Суд рассмотрел жалобы Optibet, Alfor, Admiralu klubs, Latsson Licensing и Furors.

Была оспорена статья 8 закона "О мерах по предотвращению и пресечению государственных угроз и их последствий в связи с распространением Covid-19", которая гласит, что азартные игры и лотереи, кроме интерактивных, числовых и моментальных лотерей, запрещены во время чрезвычайного положения, связанного с пандемией Covid-19.

Также было оспорено соответствие Конституции статьи 9 упомянутого закона. В этой статье говорится, что на период действия настоящего закона Инспекция по надзору за лотереями и азартными играми приостанавливает действие всех лицензий по организации азартных игр в физических местах (казино, игорные залы, бинго), так и в интерактивной среде и/или через услуги электронной связи.