Латвийские банки за девять месяцев заработали более 106 млн евро

В сентябре активы банковского сектора составили 23,649 млрд евро, что на 5,5% или 1,224 млрд евро больше, чем в конце прошлого года (22,425 млрд евро).

Объем вкладов в банках в конце сентября составлял 19,844 млрд евро - на 6,4% или 1,201 млрд евро больше, чем в конце 2019 года. В том числе вклады резидентов по сравнению с концом прошлого года увеличились на 12,1% или 1,687 млрд евро и составили в конце сентября 15,679 млрд евро.

Объем вкладов домохозяйств увеличился на 6,5% или 495,086 млн евро, составив в конце сентября 8,063 млрд евро, в то время как вклады местных нефинансовых обществ выросли на 5,6% или 265,742 млн евро до 5,028 млрд евро.

Общий кредитный портфель банков в конце сентября составил 18,942 млрд евро, что на 2,2% или 430,304 млн евро меньше, чем в конце прошлого года. В том числе резидентам было выдано 15,894 млрд евро, что на 5,1% или 858,749 млн евро меньше, чем в конце прошлого года.

Домохозяйствам к концу сентября было выдано кредитов на сумму 5,222 млрд евро, что на 0,3% или 15,194 млн евро больше, чем в конце прошлого года, а местным нефинансовым обществам - на сумму 5,744 млрд евро, что на 3,9% или 235,826 млн евро меньше.

Данные FKTK показывают, что в банковском секторе увеличилась концентрация рынка. Доля пяти крупнейших банков в активах в сентябре этого года составляла 87,76% (в конце 2019 года - 86,03%), в кредитном портфеле - 89,34% (89,23%), во вкладах - 89,32% (88,07%).