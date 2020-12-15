С 1 января пользователей мобильной связи ждут небольшие изменения

Оператор мобильной связи Tele2 информирует, что с 1 января следующего года вступает в силу ряд изменений в правилах, которые затронут и пользователей мобильной связи. Эти изменения связаны и с выходом Великобритании из состава Европейского союза, и с новым правилам Европейского союза об использовании данных за рубежом.
С учетом того, что 1 января Великобритания выйдет из Европейского союза, на Великобританию и Гибралтар больше не будут распространяться правила roam like at home (RLAH), то есть использования мобильной связи на таких же условиях, как в Латвии.
Это, однако, не означает, что все операторы мобильной связи с 1 января отменят прежние правила RLAH, так как это не является обязательным требованием, а зависит от различных условий, например, таких как международные правила межоператорских соглашений.
"Принимая во внимание нынешние условия, Tele2 с 1 января оставит в силе прежние правила. А именно, все наши клиенты, которые пользуются услугами мобильной связи в Великобритании и Гибралтаре, смогут смело это делать и после 1 января, не тревожась о дополнительных расходах. Если в будущем произойдут какие-то изменения, мы обязательно об этом своевременно проинформируем клиентов", – сказал коммерческий директор Tele2 Райво Ростс.
Второе важное изменение, которое положительно скажется на пользователях мобильной связи, касается использования мобильного интернета в странах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).
А именно, для всех тех пользователей мобильной связи, у которых имеется подключение безлимитного мобильного интернета в Латвии, увеличится доступный за рубежом объем мобильных данных.
Кроме того, снизится цена 1 МБ после использования включенного в тарифный план бесплатного объема данных за рубежом.
"Это общие правила Евросоюза, которые распространяются на всех операторов мобильной связи. Например, клиенты Tele2, у которых подключен стандартный безлимитный тарифный план, смогут использовать в странах ЕЭЗ на 2 ГБ больше данных. С учетом того, что возможности поездок в настоящее время очень ограничены и они даже не рекомендованы, клиенты смогут воспользоваться этим преимуществом позже, когда ситуация в Латвии и Европе улучшится", - отмечает Ростс.