С 1 января пользователей мобильной связи ждут небольшие изменения

С учетом того, что 1 января Великобритания выйдет из Европейского союза, на Великобританию и Гибралтар больше не будут распространяться правила roam like at home (RLAH), то есть использования мобильной связи на таких же условиях, как в Латвии.

Это, однако, не означает, что все операторы мобильной связи с 1 января отменят прежние правила RLAH, так как это не является обязательным требованием, а зависит от различных условий, например, таких как международные правила межоператорских соглашений. 11

"Принимая во внимание нынешние условия, Tele2 с 1 января оставит в силе прежние правила. А именно, все наши клиенты, которые пользуются услугами мобильной связи в Великобритании и Гибралтаре, смогут смело это делать и после 1 января, не тревожась о дополнительных расходах. Если в будущем произойдут какие-то изменения, мы обязательно об этом своевременно проинформируем клиентов", – сказал коммерческий директор Tele2 Райво Ростс.

Второе важное изменение, которое положительно скажется на пользователях мобильной связи, касается использования мобильного интернета в странах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).

А именно, для всех тех пользователей мобильной связи, у которых имеется подключение безлимитного мобильного интернета в Латвии, увеличится доступный за рубежом объем мобильных данных.

Кроме того, снизится цена 1 МБ после использования включенного в тарифный план бесплатного объема данных за рубежом. 11