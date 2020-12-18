С будущего года поехать в Великобританию на заработки станет гораздо сложнее

Посол отметил, что с 1 января граждане Латвии больше не смогут просто приехать в Великобританию и искать там работу. Место работы нужно будет найти еще до приезда в страну, кроме того, необходимо будет заполнить различные документы и доказать знания английского языка, сообщает агентство LETA.

Устраиваясь на работу, придется платить и медицинский сбор - 624 фунта в год, что даст возможность доступа к британской системе здравоохранения.

На вопрос, будет ли у приехавших доступ к социальным пособиям и муниципальным квартирам, Шеннон признал, что большая часть пособий станет доступна только после того, как люди проработают в Великобритании минимум пять лет.

По словам Шеннона, чтобы поехать на работу в Великобританию, больше не подойдут договоры с агентствами по трудоустройству, людям потребуется договор непосредственно с работодателем.

Ехать в Великобританию на заработки можно будет лишь в случае, если годовая зарплата в заключенном договоре будет превышать 25 600 фкнтов. Работодателя после приезда в Великобританию можно будет менять, однако для этого все документы нужно будет оформлять заново.