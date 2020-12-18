Ограничения из-за Covid-19 вызвали серьезные убытки у фермеров

Руководитель кооперативного общества Mūsmāju dārzeņi Эдите Страздиня говорит, что снижение цен на овощи в этом году по сравнению с предыдущим составило 30%, и это ощутимо. В значительной степени это связано с тем, что больше нет программы поставок молока и фруктов в школы, из-за удаленного обучения существенно уменьшились поставки в учебные заведения, меньше овощей закупают и рестораны.

За уничтоженные весной овощи и фрукты фермеры получили компенсации, и это важная поддержка, однако она не компенсирует доходы, которые можно было бы получить, если бы продукция была реализована.

Тяжелая ситуация и в свиноводстве. Как заявила руководитель Латвийской ассоциации свиноводов Дзинтра Лейниеце, это худший год для отрасли за последние 30 лет, так как снижение составило 43%.

На это повлияла и пандемия Covid-19, и африканская чума свиней, из-за которой латвийские свиноводы не могут свою продукцию экспортировать.