Сейм на год "заморозил" зарплаты членов правительства

Сейм в понедельник, 21 декабря, в окончательном чтении принял поправки к закону о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений, предусматривающие замораживание зарплат членов Кабинета министров и парламентских секретарей министерств.
Поправки предусматривают, что в следующем году расчет месячной заработной платы членов Кабинета министров и парламентских секретарей министерств, как и в 2020 году, будет производиться на основе базовой зарплате в размере 1004 евро.
Месячная зарплата премьер-министра определяется путем применения к базовому окладу коэффициента 4,93. Зарплата министров рассчитывается путем применения коэффициента 4,68, зарплата парламентского секретаря - путем применения коэффициента 3,63.
Поправки предложены депутатами Сейма. В аннотации к ним говорится, что условиях кризиса из-за Covid-19 высокопоставленные государственные должностные лица должны проявить солидарность с населением и отказаться от предусмотренного в законе повышения зарплат.