Месть миллиардеров: богатейшего человека в мире поставила в неловкое положение бывшая жена

Миллиардеры технологической отрасли борются за любую возможность заработать. Однако есть миллиардер Маккензи Скотт, которая на своем фоне заставляет других выглядеть скупыми и эгоистичными - не понимающими, что многие люди обнищали в результате пандемии Covid-19.

"Эта пандемия стала мощной и разрушительной силой, заставившей многих американцев бороться за нормальную жизнь. Экономические потери и риски для здоровья особенно остро ощущаются людьми, живущими в бедности. Между тем миллиардеры могут гордиться тем, что их огромное состояние стало еще больше", - написала Скотт 15 декабря.

Миллиардеры, за исключением Билла Гейтса и основателя Twitter Джека Дорси, ведут себя относительно тихо во время пандемии. Помните Илона Маска, который был громким и готовым вкладывать значительные средства в помощь людям, оказавшимся в тайской пещере? Почему же сейчас такая тишина?

К тому же в условиях пандемии Марк Цукерберг куда-то "пропал". Да, он дал понять, что у него есть политические амбиции. Однако благотворительность, человечность и понимание ситуации очень хорошо помогают их реализовать.

Тем не менее, генеральный директор Amazon Джефф Безос больше всего выиграл от пандемии Covid-19. Несмотря на то, что он разорвал свой брак, изменив жене со своей будущей невестой Лорен Санчес, финансовые показатели Amazon (и богатство Безоса) продолжают расти. Ясно, что влияние Amazon в торговой индустрии будет ощущаться еще долго.

USA Today сообщает, что Безос укрепил свои позиции на вершине рейтинга самых богатых людей мира. И Безос может поблагодарить пандемию, унесшую более 1,6 миллиона жизней, за увеличение своего благосостояния.

Однако, несмотря на неприятную статистику пандемии, Безос сохранял спокойствие и тишину. Он не стал комментировать экономическую ситуацию, в которой оказались многие американцы. Представители Amazon публично заявили, что Безос пожертвовал 900 миллионов долларов на благотворительность, в том числе на борьбу с изменением климата.

Если это все, что Безос пожертвовал на благотворительность в этом году, то это менее одного процента его состояния. Между тем, в других сферах дела у Безоса обстоят намного лучше. 1

Например, в феврале Безос купил дом Дэвида Гефена в Беверли-Хиллз за 165 миллионов долларов. Прошлым летом он купил несколько квартир в Нью-Йорке за 80 миллионов долларов, а в апреле купил еще одну недвижимость в Нью-Йорке за 16 миллионов долларов.

Во время пандемии были дни, когда состояние Безоса увеличивалось на 13 миллионов долларов за один день. До пандемии акции Amazon стоили около 1700 долларов, а после - 3000 долларов.