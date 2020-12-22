Месть миллиардеров: богатейшего человека в мире поставила в неловкое положение бывшая жена

Маккензи Скотт, одна из самых богатых женщин в мире и бывшая жена самого богатого человека в мире Джеффа Безоса, объявила на прошлой неделе, что пожертвует 4,2 миллиарда долларов на благотворительность. Ранее в июле она пожертвовала 1,7 миллиарда долларов. Своими действиями Скотт заставляет чувствовать себя неуютно не только своего бывшего мужа, но и миллиардеров технологической индустрии в целом, сообщает The New York Post.
Миллиардеры технологической отрасли борются за любую возможность заработать. Однако есть миллиардер Маккензи Скотт, которая на своем фоне заставляет других выглядеть скупыми и эгоистичными - не понимающими, что многие люди обнищали в результате пандемии Covid-19.
"Эта пандемия стала мощной и разрушительной силой, заставившей многих американцев бороться за нормальную жизнь. Экономические потери и риски для здоровья особенно остро ощущаются людьми, живущими в бедности. Между тем миллиардеры могут гордиться тем, что их огромное состояние стало еще больше", - написала Скотт 15 декабря.
Миллиардеры, за исключением Билла Гейтса и основателя Twitter Джека Дорси, ведут себя относительно тихо во время пандемии. Помните Илона Маска, который был громким и готовым вкладывать значительные средства в помощь людям, оказавшимся в тайской пещере? Почему же сейчас такая тишина?
К тому же в условиях пандемии Марк Цукерберг куда-то "пропал". Да, он дал понять, что у него есть политические амбиции. Однако благотворительность, человечность и понимание ситуации очень хорошо помогают их реализовать.
Тем не менее, генеральный директор Amazon Джефф Безос больше всего выиграл от пандемии Covid-19. Несмотря на то, что он разорвал свой брак, изменив жене со своей будущей невестой Лорен Санчес, финансовые показатели Amazon (и богатство Безоса) продолжают расти. Ясно, что влияние Amazon в торговой индустрии будет ощущаться еще долго.
USA Today сообщает, что Безос укрепил свои позиции на вершине рейтинга самых богатых людей мира. И Безос может поблагодарить пандемию, унесшую более 1,6 миллиона жизней, за увеличение своего благосостояния.
Однако, несмотря на неприятную статистику пандемии, Безос сохранял спокойствие и тишину. Он не стал комментировать экономическую ситуацию, в которой оказались многие американцы. Представители Amazon публично заявили, что Безос пожертвовал 900 миллионов долларов на благотворительность, в том числе на борьбу с изменением климата.
Если это все, что Безос пожертвовал на благотворительность в этом году, то это менее одного процента его состояния. Между тем, в других сферах дела у Безоса обстоят намного лучше.
Например, в феврале Безос купил дом Дэвида Гефена в Беверли-Хиллз за 165 миллионов долларов. Прошлым летом он купил несколько квартир в Нью-Йорке за 80 миллионов долларов, а в апреле купил еще одну недвижимость в Нью-Йорке за 16 миллионов долларов.
Во время пандемии были дни, когда состояние Безоса увеличивалось на 13 миллионов долларов за один день. До пандемии акции Amazon стоили около 1700 долларов, а после - 3000 долларов.
Что касается сотрудников Amazon, то в этом году было несколько протестов по поводу безопасности на рабочем месте. Например, в Нью-Йорке был уволен один из протестующих, Кристиан Смолс. Тим Брей, один из должностных лиц Amazon, также подал в отставку в мае, заявив, что "для таких богатых компаний неправильно увольнять сотрудников, за то, что они указывают на проблемы".
The Guardian сообщила, что стоимость активов Безоса выше, чем у крупных компаний, таких как Exxon Mobil, McDonald's или Nike.
В прошлом году, когда он развелся со своей женой Маккензи Скотт, ему пришлось выделить часть своих акций Amazon, что дало женщине 38 миллиардов долларов. Однако Скотт сейчас ставит Безоса в очень неловкое положение.
"Она ставит Безоса в очень неприятную ситуацию. Все мы знаем, какова жизнь миллиардеров - роскошные дома, поместья, бесконечное богатство.
Но Скотт - человек, который подрывает общепринятые нормы в жизни миллиардеров, потому что она очень щедрый филантроп", - сказал Чак Коллинз, директор инициативы Благотворительной реформы.
В своем посте на портале Medium Скотт отмечает, что многие американцы - очень щедрые люди, которые будут готовы дать другим то, что им может понадобиться в будущем. И это касается не только финансовых вопросов, но и отношения к другим.
"Наши ожидания созданы или подорваны другими людьми. Если вы можете сделать кому-то подарок, то вы можете дать и надежду. Таким образом мы сможем умножить добро", - написала Скотт, призывая всех радоваться и ценить то, что есть работа, дом, семья и здоровье.
Своими пожертвованиями Скотт не только продемонстрировала необходимость помогать другим во время праздников, но и показала, что самые богатые люди в мире не всегда будут щедрыми благотворителями.
Сама Скотт в прошлом году подписала инициативу о пожертвовании большей части своего состояния на благотворительность. Эту инициативу разработали Уоррен Баффет, Билл и Мелинда Гейтс. В этом году, пожертвовав почти 6 миллиардов долларов на благотворительность, Скотт потратила около десятой части своего состояния, что составляет около 60 миллиардов долларов.