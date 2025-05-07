Кризис в отрасли региональных перевозках. Как это повлияет на пассажиров?

В сфере региональных пассажирских перевозок - кризисная ситуация. Установленные Министерством сообщения тарифы не покрывают фактические затраты транспортных компаний. К чему это может привести рассказал председатель Ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс в программе "Домская площадь" на Латвийском радио 4, сообщает портал LSM+.
Ошениекс отметил, что с перевозчиками заключены контракты на 10 лет, а пересмотр тарифов возможен только раз в 4 года.
"В сегодняшней нестабильной экономической ситуации это следовало бы делать ежегодно. Дорожает все - зарплаты, лизинг, топливо, запчасти… Скажите, кто в Латвии и в мире может планировать бизнес на десять лет вперед? Это невозможно!" - отмечает руководитель ассоциации.
Ошениекс отметил, что пока у пассажиров нет повода для паники - рейсы не будут закрывать, но в будущем из-за финансовых проблем могут сократить нерентабельные рейсы и расторгнуть договоры с перевозчиками.
Эксперт отметил, что себестоимость перевозок - около 1,10 - 1,30 евро за км, но реальные расходы на 20% выше.
"Ассоциация предлагает министерствам финансов и сообщения найти 15 миллионов евро и заложить их в основной бюджет, чтобы потом из этой суммы индексировать расходы автобусных компаний", - предлагает решение представитель отрасли.
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