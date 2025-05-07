Кризис в отрасли региональных перевозках. Как это повлияет на пассажиров?

Ошениекс отметил, что с перевозчиками заключены контракты на 10 лет, а пересмотр тарифов возможен только раз в 4 года.

"В сегодняшней нестабильной экономической ситуации это следовало бы делать ежегодно. Дорожает все - зарплаты, лизинг, топливо, запчасти… Скажите, кто в Латвии и в мире может планировать бизнес на десять лет вперед? Это невозможно!" - отмечает руководитель ассоциации.

Ошениекс отметил, что пока у пассажиров нет повода для паники - рейсы не будут закрывать, но в будущем из-за финансовых проблем могут сократить нерентабельные рейсы и расторгнуть договоры с перевозчиками.

Эксперт отметил, что себестоимость перевозок - около 1,10 - 1,30 евро за км, но реальные расходы на 20% выше.

"Ассоциация предлагает министерствам финансов и сообщения найти 15 миллионов евро и заложить их в основной бюджет, чтобы потом из этой суммы индексировать расходы автобусных компаний", - предлагает решение представитель отрасли.