Кариньш о вакцинации: возможно, придется привлечь логистику вооруженных сил

Министерство здравоохранения продолжает реализовывать план по вакцинации жителей от Covid-19, заявил в среду утром в передаче Rīta panorāma Латвийского телевидения премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Он признал, что еще необходимо уточнить детали по поводу того, как добиться, чтобы все жители доверяли вакцине и были готовы добровольно ее получить. Поэтому нужно сделать все, чтобы каждый человек знал свое место в очереди на вакцину, и чтобы было понятно, как ее получить.
Говоря о том, как добиться, чтобы людей, которые этого хотят, можно было вакцинировать по возможности быстрее после попадания в Латвию необходимого количества вакцин, премьер пояснил, что придется создать очень много пунктов вакцинирования.
Среди прочего он указал, что оборонные структуры абсолютно готовы незамедлительно прийти на помощь и службам МВД, если они в какой-то момент перестанут справляться с контролем над соблюдением требований эпидемиологической безопасности в стране.
"Сейчас это абсолютно не нужно, но в случае необходимости у них есть планы, как это можно сделать", - подтвердил Кариньш.
Ранее агентство LETA уже сообщало, что армия готова обеспечить логистику вакцин от Covid-19. Остается только отдать приказ и армия примет участие в организации вакцинирования, заявил ранее глава Национальных вооруженных сил Леонид Калниньш.
Напомним, в Латвии процесс вакцинирования планируется начать 28 декабря.