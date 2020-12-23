Кариньш о вакцинации: возможно, придется привлечь логистику вооруженных сил

Он признал, что еще необходимо уточнить детали по поводу того, как добиться, чтобы все жители доверяли вакцине и были готовы добровольно ее получить. Поэтому нужно сделать все, чтобы каждый человек знал свое место в очереди на вакцину, и чтобы было понятно, как ее получить.

Говоря о том, как добиться, чтобы людей, которые этого хотят, можно было вакцинировать по возможности быстрее после попадания в Латвию необходимого количества вакцин, премьер пояснил, что придется создать очень много пунктов вакцинирования.

"Я думаю, возможно, придется привлечь и логистику наших вооруженных сил", - допустил премьер.

Среди прочего он указал, что оборонные структуры абсолютно готовы незамедлительно прийти на помощь и службам МВД, если они в какой-то момент перестанут справляться с контролем над соблюдением требований эпидемиологической безопасности в стране.

"Сейчас это абсолютно не нужно, но в случае необходимости у них есть планы, как это можно сделать", - подтвердил Кариньш.

Ранее агентство LETA уже сообщало, что армия готова обеспечить логистику вакцин от Covid-19. Остается только отдать приказ и армия примет участие в организации вакцинирования, заявил ранее глава Национальных вооруженных сил Леонид Калниньш.