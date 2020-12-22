Вакцинацию против Covid-19 планируется начать 28 декабря

Он пояснил, что в воскресенье вечером оптовые торговцы будут готовить упаковки с соответствующим заказанному на следующую неделю количеством доз вакцины для каждого кабинета вакцинации.

Выбранные из морозильной установки вакцины будут доставляться в кабинеты вакцинации с пометками о том, когда они были выбраны, чтобы был понятен срок их годности.

Хенкузенс также упомянул, что для кабинетов вакцинации было проведено несколько семинаров о заказе, хранении и других связанных с вакцинацией аспектах, а также разработано соответствующее руководство.