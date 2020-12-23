В Нью-Йорке два человека с собакой выпрыгнули из самолета, который готовился взлететь

Инцидент произошел в самолете А321 авиакомпании Delta Airlines, который летел в Атланту. Когда самолет выезжал на взлетную полосу, один из пассажиров, 31-летний Антонио Мердок, заявил, что хочет немедленно выйти из самолета. Игнорируя требования стюардессы оставаться на своем месте, он встал, подошел к аварийному выходу и открыл дверь.

Как только открылась аварийная дверь, автоматически развернулся надувной трап, по которому Мердок покинул самолет. При этом он взял на руки свою собаку по кличке Дождь, которая весит 27 кг. Вслед за мужчиной последовала его спутница, 23-летняя Брианна Греко.

Их задержали на летном поле и предъявили уголовные обвинения в незаконном проникновении на летное поле. Мужчину также обвинили в беспечном поведении, которое могло подвергнуть опасности других людей, и в причинении ущерба частной собственности. Их отпустили под обязательство явиться в суд.

Пока они находились под стражей, собаку отправили в приют в Бруклине. Позже хозяева ее забрали.

Один из пассажиров рассказал The New York Times, что Мердок говорил, что у него посттравматическое стрессовое расстройство - он боится сидеть пристегнутым на своем месте.

"Я запаниковал. У меня бывают приступы паники. Вот и все. Я никому не причинил вреда", - приводит СBS New York слова самого Мердока после инцидента.

По словам следователей, мужчина рассказывал стюардессе, что посттравматическое стрессовое расстройство у него появилось после того, как он отсидел в тюрьме срок за ограбление банка.

На этот раз ущерб от его действий составил около 173 тысяч долларов.