В Нью-Йорке два человека с собакой выпрыгнули из самолета, который готовился взлететь

В США в аэропорте Нью-Йорка Ла-Гуардия два человека выпрыгнули из самолета, который уже выезжална взлетно-посадочную полосу, чтобы взлететь, пишет "Медуза" со ссылкой на CNN.
Инцидент произошел в самолете А321 авиакомпании Delta Airlines, который летел в Атланту. Когда самолет выезжал на взлетную полосу, один из пассажиров, 31-летний Антонио Мердок, заявил, что хочет немедленно выйти из самолета. Игнорируя требования стюардессы оставаться на своем месте, он встал, подошел к аварийному выходу и открыл дверь.
Как только открылась аварийная дверь, автоматически развернулся надувной трап, по которому Мердок покинул самолет. При этом он взял на руки свою собаку по кличке Дождь, которая весит 27 кг. Вслед за мужчиной последовала его спутница, 23-летняя Брианна Греко.
Их задержали на летном поле и предъявили уголовные обвинения в незаконном проникновении на летное поле. Мужчину также обвинили в беспечном поведении, которое могло подвергнуть опасности других людей, и в причинении ущерба частной собственности. Их отпустили под обязательство явиться в суд.
Пока они находились под стражей, собаку отправили в приют в Бруклине. Позже хозяева ее забрали.
Один из пассажиров рассказал The New York Times, что Мердок говорил, что у него посттравматическое стрессовое расстройство - он боится сидеть пристегнутым на своем месте.
По словам следователей, мужчина рассказывал стюардессе, что посттравматическое стрессовое расстройство у него появилось после того, как он отсидел в тюрьме срок за ограбление банка.
Самолет отправили на стоянку для дополнительного осмотра, остальные пассажиры были отправлены в Атланту другими рейсами.