С 1 января продукты - заменители табака обложат акцизом

Это означает, что с будущего года к ним будет применяться акцизный налог. Всем предприятиям, занимающимся их ввозом, распространением или торговлей, необходимо провести инвентаризацию запасов и до 1 января 2021 года необходимо заплатить за них акцизный налог, кроме того, в дальнейшем необходимо будет соблюдать ряд условий, относящихся к обороту акцизных товаров.

С 1 января 2021 года акцизный налог будет применяться к ингредиентам для приготовления жидкостей для электронных сигарет и продуктам - заменителям табака,

для ингредиентов для жидкостей, как и для самих жидкостей, он будет составлять 0,12 евро за один миллилитр продукта, а для продуктов - заменителей табака - 80 евро за 1000 граммов продукта. 1

В то же время Служба госдоходов (СГД) информирует, что начиная с 1 января 2021 году к акцизному товару - жидкостям для электронных сигарет - меняется принцип подсчета акцизного налога: для жидкостей и ингредиентов для их изготовления установлена единая ставка акцизного налога за один миллилитр э-жидкости вне зависимости от количества никотина в продукте.

Если предприятие в месте розничной торговли, например, в магазине торгует продуктами - заменителями табака или ингредиентами для жидкостей, которые ввезло само или приобрело у коммерсанта с уже имеющейся лицензией держателя склада акцизных товаров, то самому торговцу такая лицензия не нужна.

Чтобы торговать этими продуктами в розницу, предприятию отдельная лицензия на торговлю не нужна.

В свою очередь если предприятие планирует реализовывать эти продукты у других розничных торговцев, производить их, смешить, обрабатывать или фасовать, или же вывозить в другие страны, то предприятие должно получить лицензию на подтвержденную деятельность держателя склада акцизных товаров.

Если соответствующая лицензия для деятельности с используемой для электронных сигарет жидкостью уже получена, то в СГД с января 2021 года она перерегистрируется автоматически, включив в себя новый вид товаров - ингредиенты для изготовления используемых в электронных сигаретах жидкостей.

В свою очередь если уже выданная и находящаяся в силе лицензия включает в себя продукты - заменители табака, то коммерсант должен подать в СГД заявление на перерегистрацию лицензии.

Лицензия на утвержденную деятельность держателя склада акцизных товаров необходима, чтобы к ввезенным или полученным коммерсантом ингредиентам для жидкостей или продуктам - заменителям табака можно было применить уплату оставшегося акцизного налога, то есть, чтобы платить акцизный налог не при ввозе, а только после передачи на потребление в Латвии, а также, чтобы этот продукт производить, обрабатывать, перерабатывать, фасовать и хранить.