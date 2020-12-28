Видео ⟩ Женщина рассказала о самочувствии после вакцинации от Covid-19

"Для скептиков: вакцина действительно была готова к применению в шприце, она выпускается во флаконах по 5 доз. Игла очень тонкая, а количество вакцины очень маленькое (0,3 мл), проводящая вакцинацию медсестра - профессионал. К моему удивлению, инъекция прошла совершенно безболезненно. Но это была вакцина, - сказала Йоллер. - Я очень благодарна за вакцинацию, чувствую себя хорошо и уверенно. Есть большая надежда, что болезнь обойдет меня стороной. Я надеюсь, что вакцина очень скоро дойдет до всех желающих!"

Ранее Йоллер поделилась на своей странице впечатлениями сразу после вакцинации. "Она совсем не чувствуется", - сказала семейный врач Кармен Йоллер после прививки от Covid-19.

Йоллер добавила, что готова к побочным эффектам, которыми могут быть боль в месте укола, температура, мышечная боль - такое чувство, будто сразу заболеваешь.

"У меня раньше была подобная реакция в легкой форме на вакцину от гриппа. Думаю, что это произойдет и сейчас. Даже, если будет, все равно. Ничего страшного потерпеть несколько дней", - сказала Йоллер.