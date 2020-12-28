Пн, 28.12.2020
Фактически, нам нужно согласовывать каждого пациента, чтобы понять, в какой момент и какая больница может его принять. Илзе Букша, представитель NMPD
Илзе Букша, представитель NMPD
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Видео ⟩ Женщина рассказала о самочувствии после вакцинации от Covid-19

Кармен Йоллер во время вакцинации.

ФОТО: Kuvatõmmis videost

Cемейный врач из Эстонии Кармен Йоллер поделилась в соцсетях о самоощущении после вакцинации от Covid-19, пишет Rus.Postimees. "Пять часов назад мне сделали прививку от коронавируса, - написала она. - Чувствую себя совершенно нормально, никаких побочных эффектов нет. Если от вакцины против гриппа у меня всегда болело плечо, на этот раз ничего подобного нет".

"Для скептиков: вакцина действительно была готова к применению в шприце, она выпускается во флаконах по 5 доз. Игла очень тонкая, а количество вакцины очень маленькое (0,3 мл), проводящая вакцинацию медсестра - профессионал. К моему удивлению, инъекция прошла совершенно безболезненно. Но это была вакцина, - сказала Йоллер. - Я очень благодарна за вакцинацию, чувствую себя хорошо и уверенно. Есть большая надежда, что болезнь обойдет меня стороной. Я надеюсь, что вакцина очень скоро дойдет до всех желающих!"

Ранее Йоллер поделилась на своей странице впечатлениями сразу после вакцинации. "Она совсем не чувствуется", - сказала семейный врач Кармен Йоллер после прививки от Covid-19. 

Йоллер добавила, что готова к побочным эффектам, которыми могут быть боль в месте укола, температура, мышечная боль - такое чувство, будто сразу заболеваешь. 

"У меня раньше была подобная реакция в легкой форме на вакцину от гриппа. Думаю, что это произойдет и сейчас. Даже, если будет, все равно. Ничего страшного потерпеть несколько дней", - сказала Йоллер.

Видео (на эстонском языке): вакцинация Кармен Йоллер от Covid-19

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