В Гробинском крае на Рождество во время семейного конфликта мужчина с ножом напал на полицейского

По словам Шершневой, на место происшествия прибыли сотрудники Госполиции и выяснили, что между мужем и женой произошел конфликт. Соседи успели предупредить полицию, что у мужчины есть нож и он угрожал не только жене, но и соседям.

Полицейские подошли к квартире, из которой выбежала женщина. Двое полицейских вошли внутрь и увидели мужчину, сидящего за столом на кухне, с ножом рядом с ним. Один из полицейских взял нож и поставил его на безопасное расстояние. Затем мужчина указал, что он уже знал, что приедет полиция, взял спрятанный им нож, поднялся и напал на полицейского. Сотрудник VP отразил удар и обезоружил мужчину. По словам сотрудника полиции, этот мужчина был задержан, и при обыске было обнаружено несколько ножей, которые он спрятал в своей одежде.