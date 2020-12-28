Пн, 28.12.2020
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В Гробинском крае на Рождество во время семейного конфликта мужчина с ножом напал на полицейского

ФОТО: Shutterstock

В Гробинском крае во время семейного конфликта мужчина напал с ножом на сотрудника Государственной полиции (VP). Об этом LETA сообщила представитель Курземского регионального управления Государственной полиции Мадара Шершнева.

На Рождество, 25 декабря, около 19.00 VP получила информацию о том, что в Гробинском крае происходит семейный конфликт.

По словам Шершневой, на место происшествия прибыли сотрудники Госполиции и выяснили, что между мужем и женой произошел конфликт. Соседи успели предупредить полицию, что у мужчины есть нож и он угрожал не только жене, но и соседям.

Полицейские подошли к квартире, из которой выбежала женщина. Двое полицейских вошли внутрь и увидели мужчину, сидящего за столом на кухне, с ножом рядом с ним. Один из полицейских взял нож и поставил его на безопасное расстояние. Затем мужчина указал, что он уже знал, что приедет полиция, взял спрятанный им нож, поднялся и напал на полицейского. Сотрудник VP отразил удар и обезоружил мужчину. По словам сотрудника полиции, этот мужчина был задержан, и при обыске было обнаружено несколько ножей, которые он спрятал в своей одежде.

Возбуждено два уголовных дела по факту происшествия - за нападение на сотрудника полиции и за угрозу и причинение телесных повреждений. Ранее мужчина попадал в поле зрения полиции за различные виды преступлений. По словам Шершневой, на данный момент мужчина заключен под стражу.

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