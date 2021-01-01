"Глупая, глупая ошибка": канадский министр ушел в отставку после отдыха на Карибах

Премьер Онтарио Дуг Форд заявил в четверг, 31 декабря, что принял отставку Рода Филлипса с поста министра через несколько часов после того, как Филлипс вернулся домой после более чем двухнедельного пребывания на острове Сен-Бартс, несмотря на призывы правительства избегать второстепенных поездок.

24 декабря в Twitter Филлипс опубликовал видео с рождественским поздравлением, на котором он пьет гоголь-моголь у камина с пряничным домиком и маленькой рождественской елкой, и якобы находится в Онтарио.

Но сам Филлипс с 13 декабря находился на Карибах на Сен-Бартсе, французском острове. 2

Прибыв в четверг в международный аэропорт Пирсона в Торонто, Филлипс сказал ожидающим репортерам, что он совершил "глупую ошибку".