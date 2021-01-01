Пт, 1.01.2021
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"Глупая, глупая ошибка": канадский министр ушел в отставку после отдыха на Карибах

Род Филлипс

ФОТО: AP/Scanpix

Министр финансов самой густонаселенной провинции Канады - Онтарио - подал в отставку после отпуска на Карибах во время пандемии. Пытаясь скрыть факт путешествия он отправлял сообщения в социальных сетях, где он изображен в свитере перед камином.

Премьер Онтарио Дуг Форд заявил в четверг, 31 декабря, что принял отставку Рода Филлипса с поста министра через несколько часов после того, как Филлипс вернулся домой после более чем двухнедельного пребывания на острове Сен-Бартс, несмотря на призывы правительства избегать второстепенных поездок.

24 декабря в Twitter Филлипс опубликовал видео с рождественским поздравлением, на котором он пьет гоголь-моголь у камина с пряничным домиком и маленькой рождественской елкой, и якобы находится в Онтарио.

Но сам Филлипс с 13 декабря находился на Карибах на Сен-Бартсе, французском острове.

Прибыв в четверг в международный аэропорт Пирсона в Торонто, Филлипс сказал ожидающим репортерам, что он совершил "глупую ошибку".

Инцидент создал политическую проблему для Форда, который в среду признал, что знал, что Филлипс находится за пределами страны, прежде чем об этом стало известно.

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