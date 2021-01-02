"Времена, когда в конце года выплачивали премии, давно позади". Как вознаграждают сотрудников министерств?

Информация, собранная TV3, показывает, что практика награждения сильно отличается в разных министерствах.

Например, Министерство юстиции, Министерство благосостояния и Министерство сельского хозяйства своих сотрудников не премировали. В свою очередь Министерство окружающей среды и регионального развития, напротив, выплачивает премии, но не в декабре - их ожидают весной.

Между тем, хотя Министерство внутренних дел и Министерство экономики указали, что никаких бонусов в конце года не было, никто из них так и не ответил, выплачивались ли премии в прошлом году.

Известно, что по итогам года сотрудники семи министерств получили премии. 22

Министерство культуры указывает, что в их случае была выплачена одна премия: сотрудник отдела информационно-технологической поддержки получил почти 1000 евро.

Министерство сообщения выделило почти 4,3 тысячи евро на вознаграждение трех сотрудников.

"Три ИТ-специалиста, у которых, из-за необходимости обеспечить удаленную работу для министерства, был значительный объем дополнительной работы", - говорит руководитель отдела коммуникации Министерства сообщения Байба Гулбе.

"Те времена, когда в конце года выплачивали премии, давно уже позади, - заявляет Министерство здравоохранения. Однако вместо премий в декабре четырем сотрудникам были вручены денежные бонусы - 5,2 тысячи евро.

В декабре Министерство финансов наградило 29 сотрудников на общую сумму 15 000 евро. 22

Три других министерства наградили значительно больше сотрудников. Как сказано в сообщении Министерства обороны, в ноябре на вознаграждение 194 служащих было выделено 108 тысяч евро, что составляет 76% от всех сотрудников министерства.

"В ноябре была проведена ежегодная оценка результатов работы должностных лиц (..), и тем сотрудникам, кто получил положительную оценку, были выплачены премии", - сказал пресс-секретарь Министерства обороны Каспарс Галкинс. 22

В октябре в Министерстве образования и науки премировали 162 сотрудника или 70%. На них было выделено более 152 000 евро. Министерство наградило тех, чья работа была оценена на "отлично", "очень хорошо" или "хорошо".

Но больше всего - почти 300 000 евро - на премии было выделено в Министерстве иностранных дел, которое в декабре наградило 300 сотрудников. Они составляют 86% работающих в центральном аппарате министерства.

По данным МИД, почти все сотрудники были вознаграждены, так как Covid-19 значительно увеличил рабочую нагрузку.

Всего в конце года было выплачено бонусов на сумму более 580 000 евро. Государственный контроль оценит, насколько обоснованно это было сделано.

Видео: сюжет TV3 Ziņas