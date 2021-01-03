Вс, 3.01.2021
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председатель Рижской думы Мартиньш Стакис
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В Даугавпилсе пожар унес жизнь человека

Иллюстративное фото

ФОТО: Una Kupruka / LETA

В субботу в результате пожара в некоем жилом доме в Даугавпилсе погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Вызов на тушение пожара в одноэтажном жилом доме в Даугавпилсе VUGD получила около 13:00. Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что площадь горения составляет около 80 кв.м, и в пожаре погиб человек.

В свою очередь в Риге на террасе шестого этажа жилого дома пожарные тушили рождественскую елку и пол на площади 2 кв.м.

Работники VUGD призывают жителей тщательно выбирать праздничные украшения и заботиться о пожарной безопасности.

В общей сложности за прошедшие сутки VUGD получила 57 вызовов, 18 из которых были вызовами на тушение пожаров, 29 - на спасательные работы, а 10 вызовов были ложными.

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