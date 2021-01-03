В Даугавпилсе пожар унес жизнь человека
В субботу в результате пожара в некоем жилом доме в Даугавпилсе погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В субботу в результате пожара в некоем жилом доме в Даугавпилсе погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Вызов на тушение пожара в одноэтажном жилом доме в Даугавпилсе VUGD получила около 13:00. Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что площадь горения составляет около 80 кв.м, и в пожаре погиб человек.
В свою очередь в Риге на террасе шестого этажа жилого дома пожарные тушили рождественскую елку и пол на площади 2 кв.м.
В общей сложности за прошедшие сутки VUGD получила 57 вызовов, 18 из которых были вызовами на тушение пожаров, 29 - на спасательные работы, а 10 вызовов были ложными.