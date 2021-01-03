В Даугавпилсе пожар унес жизнь человека

Вызов на тушение пожара в одноэтажном жилом доме в Даугавпилсе VUGD получила около 13:00. Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что площадь горения составляет около 80 кв.м, и в пожаре погиб человек.

В свою очередь в Риге на террасе шестого этажа жилого дома пожарные тушили рождественскую елку и пол на площади 2 кв.м.

Работники VUGD призывают жителей тщательно выбирать праздничные украшения и заботиться о пожарной безопасности.