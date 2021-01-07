Председатель Елгавской волостной думы Цауне заболел Covid-19
Председатель Елгавской краевой думы Зиедонис Цауне заболел Covid-19, и в четверг и.о. председателя была назначена Айя Трачума, сообщили агентству LETA в самоуправлении.
Председатель Елгавской краевой думы Зиедонис Цауне заболел Covid-19, и в четверг и.о. председателя была назначена Айя Трачума, сообщили агентству LETA в самоуправлении.
Трачума был отозвана из ежегодного отпуска.
Обязанности исполнительного директора будет выполнять управляющий Элейской волости Ингус Залитис.
Хотя самоуправление уже некоторое время работает удаленно, во вторник председатель совета Цауне вместе с исполнительным директором Лигой Лонерте и ее заместителем Валдисом Буйвидайтисом, соблюдая эпидемиологические требования, отправились возложить цветы к мемориалу латышских стрелков в Ложметейкалнсе.
Лонерте и Буйвидайтис направлены на самоизоляцию. У Цауне повышена температура.
В конце декабря Covid-19 был выявлен у заместителя председателя Елгавской краевой думы Илзе Витолы.