Чт, 7.01.2021
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Председатель Елгавской волостной думы Цауне заболел Covid-19

Зиедонис Цауне

ФОТО: Lita Krone/LETA

Председатель Елгавской краевой думы Зиедонис Цауне заболел Covid-19, и в четверг и.о. председателя была назначена Айя Трачума, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

Трачума был отозвана из ежегодного отпуска.

Обязанности исполнительного директора будет выполнять управляющий Элейской волости Ингус Залитис.

Хотя самоуправление уже некоторое время работает удаленно, во вторник председатель совета Цауне вместе с исполнительным директором Лигой Лонерте и ее заместителем Валдисом Буйвидайтисом, соблюдая эпидемиологические требования, отправились возложить цветы к мемориалу латышских стрелков в Ложметейкалнсе.

Лонерте и Буйвидайтис направлены на самоизоляцию. У Цауне повышена температура.

В конце декабря Covid-19 был выявлен у заместителя председателя Елгавской краевой думы Илзе Витолы.

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