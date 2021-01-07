Председатель Елгавской волостной думы Цауне заболел Covid-19

Хотя самоуправление уже некоторое время работает удаленно, во вторник председатель совета Цауне вместе с исполнительным директором Лигой Лонерте и ее заместителем Валдисом Буйвидайтисом, соблюдая эпидемиологические требования, отправились возложить цветы к мемориалу латышских стрелков в Ложметейкалнсе.