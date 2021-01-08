Пт, 8.01.2021
Красная линия достигнута. Мы терпеливо выполняем одно требование за другим, но больше не можем молчать Норис Крузитис, исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания
Норис Крузитис, исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания
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Brexit: как изменятся страховые полисы?

ФОТО: donfiore/Shutterstock

В начале этого года завершился переходный период Brexit и Великобритания полностью вышла из состава Европейского Союза. Это привело к изменениям в ряде областей, в том числе - и в сегменте страхования. Какие важные изменения произошли и на что следует обратить внимание владельцам страховых полисов? 

Во многих видах страхования указывается территория действия полиса: в стандартных ситуациях это Латвия или Европейский Союз. Поэтому, собираясь в путешествие в Великобританию, либо сотрудничая с этой страной по бизнесу или в другой сфере, в связи с чем могут возникнуть риски, включенные в страховой полис, следует уточнить, какова зона действия страхового полиса и работает ли он на территории Великобритании - страны, не входящей в ЕС. В первую очередь это относится к KASKO, страхованию грузов и гражданско-правовой ответственности, страхованию от несчастных случаев, полисах для путешественников  и т.д. 

Страхование транспортных средств

Даже после выхода из ЕС, Великобритания остается участником системы "Зеленая карта", в которую также включена латвийская система страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (OCTA).  Таким образом, латвийские владельцы полисов OCTA, у которых произойдет  страховой случай в Великобритании, будут находится под его защитой, а латвийские страховщики выплатят компенсацию пострадавшим. Также в Великобритании действительны "Зеленые карты" для транспортных средств, у которых нет стандартного договора OCTA.

При въезде в Великобританию на границе должно хватить стандартного латвийского полиса OCTA, однако не исключено, что в некоторых случаях британские пограничники могут также попросить предъявить "Зеленую карту". Поэтому рекомендуем взять с собой полис OCTA  и в распечатанном виде.

В полисах страхования KASKO обычно указывается территория их действия: например Латвия, Балтия, ЕС, страны СНГ. Отправляясь в Великобританию, обратите внимание на зону действия вашего полиса KASKO - обеспечивается ли страховое покрытие в конкретной стране, в данном случае - в Великобритании. В случае сомнений обратитесь за разъяснениями к своему страховщику.

Страхование здоровья и путешествий

Европейская карта медицинского страхования (EVAK), выданная латвийским государством, продолжит действовать в Великобритании, и жители Латвии смогут получать те же медицинские услуги, что и раньше.

Карта EVAK дает возможность жителям Латвии получать платную неотложную и необходимую медицинскую помощь в ЕС, странах ЕЭЗ, Швейцарии и Великобритании, оплатив взнос пациента, определенный в соответствующей стране. EVAK покрывает расходы только в тех медицинских учреждениях, которые предоставляют медицинские услуги, гарантированные государством, и только в том объеме, в котором они предоставляются своим гражданам.

Однако EVAK не покрывает взносы и сопутствующие платежи пациентов, сделанные за границей, а также не возмещает расходы на репатриацию или транспортировку в случае серьезной болезни или смерти, а также плановые медицинские услуги. Поэтому, отправляясь в Великобританию, как и при любой другой зарубежной поездке, рекомендуется оформить страхование путешествий, застраховав конкретные риски, которые могут возникнуть во время поездки.

Перед приобретением полиса путешественника, рекомендуется тщательно оценить свои потребности и предложения страховщиков, поскольку они изменились в связи с пандемией Covid-19.

Латвийская ассоциация страховщиков призывает очень ответственно и критично взвесить необходимость выезда за границу во время пандемии и тщательно соблюдать все требования эпидемиологической безопасности, установленные в Латвии и других странах

Страхование грузов и другой коммерческой деятельности

Предпринимателям надо иметь в виду, что деловые партнеры в Великобритании могут изменить условия сотрудничества, в том числе гарантии, требования к страхованию профессиональной гражданско-правовой ответственности, доставке грузов и т.д. Поэтому желательно подробно ознакомиться со всеми нюансами правовой базы Великобритании для конкретного вида деятельности и условиями договоров.

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