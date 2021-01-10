Планета Земля стала вращаться быстрее. Пора паниковать?

На протяжении большей части истории человечества время измеряется в 24-часовом цикле с небольшими изменениями при смене времен года. Этот цикл определяется скоростью, с которой наша планета вращается вокруг своей оси. Поэтому продолжительность дня стала эталоном для измерения времени. Суточный цикл на удивление плавный, хотя на самом деле он регулярно немного меняется, сообщает сайт Phys.

Создание атомных часов началось несколько десятилетий назад, что позволило ученым измерять время с поразительной точностью. В результате ученые смогли измерить продолжительность дня в миллисекундах. В результате ученые пришли к выводу, что скорость вращения Земли гораздо более изменчива, чем считалось ранее.

С самого начала таких измерений ученые также обнаружили, что Земля постепенно снижает скорость своего вращения. Однако в определенный момент они заметили, что планета стала вращаться быстрее. Они также отметили, что прошлым летом, 19 июля, был самый короткий день в истории наблюдений. Он длился на 1,4602 миллисекунды короче стандартного дня.

Ученые-планетологи не беспокоятся о новом открытии. Есть несколько факторов, которые могут повлиять на скорость вращения Земли, включая гравитационную силу Луны, уровень снежного покрова и горную эрозию.