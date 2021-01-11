Будет проверена закупка фонарей для Риги на сумму 2 млн евро

Озола сообщила, что проверку будет проводить центр по борьбе с бюрократией Рижской думы.

Если будут получены материалы для передачи в Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией, то это будет сделано. При этом по необходимости будет оценена работа руководства агентства, сказала Озола.

Она подчеркнула на пресс-конференции, что все муниципальные учреждения и предприятия четко проинформированы о том, что открытость и прозрачность являются безусловным приоритетом, и коррупция недопустима.

Как сообщили в программе TV3 Nekā personīga, 2 октября Rīgas gaisma подписало договор о замене 2700 уличных фонарей и внедрении интеллектуальной системы управления на сумму 2 млн евро, при этом Рига платит за изготовленные в Латвии фонари в три раза больше, чем Вильнюс.

Поставщика ламп выбирали более полутора лет. В положении о конкурсе были очень конкретные пункты, например, о том, чтобы соискатель имел опыт работы в двух проектах по замене уличного освещения, сумма которых превышает полмиллиона евро. Было всего две компании, которые соответствовали этим требованиям. В результате агентство Rīgas gaisma подписало договор с единственным соискателем, участвовавшим в конкурсе, - объединением фирм Lucidus и RECK.