Сегодня вступают в силу поправки к закону об ОСТА

"Поправки в законе об ОСТА, одобренные в конце 2020 года, предусматривают изменения в нескольких нормах закона - часть из них вступает в силу сегодня, но еще больше изменений вступят в силу 1 февраля и 1 июля этого года", - рассказывает Янис Абашин, председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (далее - LTAB).

Изменения в законе об ОСТА, вступающие в силу с 12 января, предусматривают, что впредь люди с инвалидностью смогут застраховать только одно принадлежащее им легковое транспортное средство полной массой до 3,5 тонн.

"Эти изменения в законе объясняются тем, что до этого момента наблюдалась тенденция: отдельные водители перерегистрировали свои транспортные средства на людей с инвалидностью, получая таким образом предусмотренные в законе скидки на приобретение полиса", - поясняет Абашин, добавляя, что крупнейший автопарк, зарегистрированный на персону с инвалидностью, до этого момента составлял несколько десятков транспортных средств.

Также с 12 января вступают в силу поправки в законе об ОСТА, изменяющие порядок, согласно которому было предусмотрено окончание действия договора с коммерческим пассажироперевозчиком, если возник перерыв в действии его лицензии, а также с водителем такси, если меняется государственный номерной знак такси.

"Впредь в этих случаях договор страхования не будет прерван и действующий полис ОСТА останется в силе", - информирует председатель правления LTAB.

Следует напомнить, что принятые 17.12.2020. в Сейме поправки в законе об ОСТА также предусматривают, что с 1 февраля этого года ОСТА не нужно будет приобретать для специальной военной техники - вызванные на ней убытки будут покрываться из Гарантийного фонда ОСТА, а затем их компенсация будет запрошена у Министерства обороны.