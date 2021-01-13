Covid-19 в Ухане циркулировал и после того, как все, казалось, уже закончилось

SARS-CoV-2 - вирус, вызывающий заболевание Covid-19, впервые был открыт в 2019 году в Ухане. Вскоре город стал эпицентром того, что мы сейчас знаем как пандемию Covid-19. Количество случаев заражения Covid-19 достигло своего зенита в феврале 2020 года, а в конце марта, благодаря строгим ограничениям, в Ухане было всего лишь несколько случаев заражения. В апреле в городе был завершен локдаун и с конца того же месяца город был объявлен свободным от вируса.

Однако новое исследование, опубликованное в научном издании PLOS Neglected Tropical Diseases, свидетельствует об обратном. В частности, ученые Уханьского университета проанализировали более 63 тысяч образцов крови, собранных с 6 марта по 3 мая в Ухане. Все участники исследования были здоровы и наблюдались перед возвращением на работу.

Исследователи проверили, есть ли в образцах крови антитела к SARS-CoV-2. Особое внимание они уделили антителам IgG, которые остаются в организме дольше и свидетельствуют о произошедшем ранее заражении SARS-CoV-2, а также антителам IgM, которые остаются в организме относительно короткое время и свидетельствуют о том, что человек заражен или же совсем недавно был заражен SARS-CoV-2.

Удельный вес участников исследования, в крови которых были какие-то из этих антител, составил 1,7%. Это значительно больше, чем в провинции Хубей, где цифра составила только 0,4%. Кроме того, ученые обнаружили, что количество IgM, свидетельствующее о присутствии инфекции или недавнем заражении, в Ухане было почти 0,5%. В других частях Китая это число достигало всего 0,07%.

Исследуя уровень IgM в Ухане весной 2020 года, ученые пришли к выводу, что в этот период заражены, хоть и бессимптомно, были тысячи человек.

"Вывод таков, что после завершения клинических случаев Covid-19 в Ухане по-прежнему присутствовало большое количество бессимптомных переносчиков вируса", - пишут ученые.