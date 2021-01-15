Посещаемость гостиниц и других мест размещения туристов сократилось почти вдвое

В том числе количество ночей, проведенных зарубежными туристами в латвийских гостиницах и других местах размещения туристов, за 11 месяцев 2020 года по сравнению тем же периодом 2019 года сократилось на 59% - до 1,471 млн. Местные жители провели в гостиницах Латвии на 14,9% меньше ночей - 1,317 млн.

В целом за 11 месяцев 2020 года в латвийских гостиницах и других местах размещения туристов было обслужено 1,42 млн гостей, что на 46,7% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Число обслуженных зарубежных туристов сократилось на 61,2% - до 705,9 тыс. человек, жителей Латвии - на 15,5% до 714,2 тыс. человек.

В ноябре 2020 года число ночей, проведенных гостями в латвийских гостиницах и других местах размещения туристов, по сравнению с ноябрем прошлого года сократилось на 66% - до 121,9 тыс. Зарубежные туристы провели в гостиницах Латвии на 83,4% меньше ночей -40,7 тыс, а местные жители на 29% меньше - 81,2 тыс. ночей.

В ноябре в латвийских местах размещения туристов было обслужено 50,3 тыс. гостей, что на 72,3% меньше, чем в октябре прошлого года. Количество обслуженных иностранных гостей уменьшилось на 89,1% до 13 тыс., местных жителей - уменьшилось на 39,9% до 37,3 тыс. человек.

Наиболее популярными местами проживания жителей Латвии в ноябре были Рига, где остановились 34,1% гостей, Юрмала - 11,7%, Лиепая - 8%, Даугавпилс - 3,9%, Сигулдский край - 3%, Вентспилс - 2,6% и Кулдигский край - 2%.

Наибольшее количество иностранных гостей приняли в Риге - 84,2%, Лиепае - 2,9%, Юрмале - 2,6%, Сигулдском районе - 2,1% и Марупском районе - 1,3%.