На следующей неделе в Риге будет открыт логистический центр Lidl
На следующей неделе, 25 января, в Риге будет открыт логистический центр розничного торговца Lidl Latvija, сообщает агентство LETA.
На следующей неделе, 25 января, в Риге будет открыт логистический центр розничного торговца Lidl Latvija, сообщает агентство LETA.
На предприятии отметили, что открытие логистического центра - основа для начала работы компании в Латвии и Эстонии. За открытием центра последует открытие сети магазинов в Риге и других городах Латвии.
Мероприятие по открытию центра пройдет онлайн.
В нем примут участие должностные лица, вовлеченные в строительство центра предприятия, а также партнеры по сотрудничеству Lidl Latvija.
Напомним, логистический центр Lidl Latvija по адресу Дзелзавас, 131, в Риге был сдан в эксплуатацию в июле 2020 года. Площадь центра составляет 51 000 квадратных метров, в нем находится и главный офис предприятия. В строительство логистического центра, начавшееся в 2018 году, было вложено более 55 миллионов евро.