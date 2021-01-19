На следующей неделе в Риге будет открыт логистический центр Lidl

На предприятии отметили, что открытие логистического центра - основа для начала работы компании в Латвии и Эстонии. За открытием центра последует открытие сети магазинов в Риге и других городах Латвии.

Мероприятие по открытию центра пройдет онлайн.

В нем примут участие должностные лица, вовлеченные в строительство центра предприятия, а также партнеры по сотрудничеству Lidl Latvija.