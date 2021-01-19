SPKC: перевод младшеклассников на удаленку - попытка уменьшить распространение Covid-19

На вопрос, почему младшеклассники не могут вернуться в школы, эксперт ответил, что

на этой неделе наблюдается небольшое снижение заболеваемости, однако число случаев Covid-19 все еще очень велико

- в среднем 850 случаев заражения каждый день.

Перевощиков пояснил, что заболеваемость Covid-19 в Латвии намного выше, чем в других европейских странах, которые при этом только усиливают свои ограничительные меры. По его словам, основной вызов для Европейского союза - новые штаммы болезни, например, обнаруженный в Великобритании, а теперь и в Латвии, новый штамм.

"Повторим ли мы сценарий, сложившийся в Великобритании, Португалии и Ирландии, или постараемся максимально снизить заболеваемость, чтобы облегчить борьбу с очагами", - сказал Перевощиков, напомнив, что в Латвии зафиксировано четыре случая заражения новым штаммом Covid-19.

"Проблема заключается в высокой заболеваемости, хрупкой эпидемиологической ситуации, новых штаммах [вируса] и риске того, что мы не дождемся большего эффекта от [ограничительных] мер", - сказал эксперт.