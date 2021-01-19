Вт, 19.01.2021
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Алексей Навальный
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SPKC: перевод младшеклассников на удаленку - попытка уменьшить распространение Covid-19

Юрий Перевощиков ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Устанавливая дистанционное обучение и для учеников начальной школы, мы пытаемся максимально уменьшить распространение Covid-19, сообщил представитель Центра профилактики и контроля заболеваний, эпидемиолог Юрий Перевощиков.

На вопрос, почему младшеклассники не могут вернуться в школы, эксперт ответил, что

на этой неделе наблюдается небольшое снижение заболеваемости, однако число случаев Covid-19 все еще очень велико

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- в среднем 850 случаев заражения каждый день.

Перевощиков пояснил, что заболеваемость Covid-19 в Латвии намного выше, чем в других европейских странах, которые при этом только усиливают свои ограничительные меры. По его словам, основной вызов для Европейского союза - новые штаммы болезни, например, обнаруженный в Великобритании, а теперь и в Латвии, новый штамм.

"Повторим ли мы сценарий, сложившийся в Великобритании, Португалии и Ирландии, или постараемся максимально снизить заболеваемость, чтобы облегчить борьбу с очагами", - сказал Перевощиков, напомнив, что в Латвии зафиксировано четыре случая заражения новым штаммом Covid-19.

"Проблема заключается в высокой заболеваемости, хрупкой эпидемиологической ситуации, новых штаммах [вируса] и риске того, что мы не дождемся большего эффекта от [ограничительных] мер", - сказал эксперт.

Как сообщалось, на следующей неделе возобновятся занятия в начальных школах, однако по меньшей мере до 7 февраля учебный процесс будет проходить удаленно.

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