У IKEA новая услуга: цена за доставку небольших онлайн-заказов снижена вдвое

"Карантин меняет покупательские привычки. Раньше интернет-заказы и доставку на дом брали при больших заказах (например, целая кухня, кровать или шкаф), а для небольших покупок отправлялись в магазин. Но ввиду текущих ограничений и закрытия магазина количество небольших заказов с товарами для дома заметно возросло. Для подобных заказов мы вводим новую услугу - доставку по Риге за полцены", - говорит Петерис Гринбергс, руководитель IKEA Латвия. Доставка по Риге, которая обычно стоит 19,99 евро, для заказов до 30 кг теперь будет стоить 9,99 евро. Покупатели по-прежнему могут забрать свои заказы из магазина в специально предназначенном для этого месте.

По словам руководителя, новая услуга не только идет в ногу с покупательскими тенденциями, но и поспособствует продажам товаров домашнего обихода, аксессуаров и небольшой мебели. Подобная услуга поможет продвижению процессов интернет-магазина, поскольку теперь небольшие заказы будут доставлены быстрее и не будут задерживаться в отделе выдачи заказов.

"Наиболее популярные небольшие товары в период карантина - посуда, чашки, стаканы, игрушки и домашний текстиль, например, подушки. В декабре активнее покупали бумагу для упаковки подарков и различные коробки. В январе, когда в интернет-магазине была распродажа, мы увидели больше заказов на текстиль для спальни, предметы интерьера, органайзеры, коробки и полки", - говорит Гринбергс.