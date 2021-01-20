Очень дорогие посиделки: под Елгавой поход в гости закончился серьезными штрафами

В волости Глудас три лица из разных домашних хозяйств собрались на частном мероприятии, нарушив таким образом распоряжение Кабинета министров об объявлении режима чрезвычайной ситуации, запрещающее частные мероприятия и частные собрания, за исключением собраний в рамках одного домашнего хозяйства.

Полиция начала три процесса административного нарушения.

Женщина и мужчина 1987 г.р. наказаны каждые на 600 евро, в свою очередь женщине 1980 г.р. за приход в гости придется заплатить 250 евро. 3

В свою очередь в волости Цераукстес Баусского края в квартире мужчина 1971 г.р. вместе с несколькими лицами из разных домашних хозяйств употреблял алкогольные напитки. В этом случая полиция начала процесс административного нарушения и наказала мужчину штрафом в размере 200 евро.

Во вторник в одной из квартир волости Айвиекстес Плявиньского края собрались трое мужчин из разных домашних хозяйств. Во время проверки также выяснилось, что один из них живет на территории Латвии без задекларированного места жительства.