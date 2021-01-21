Перевощиков раскрыл, при каком уровне заболеваемости можно будет открывать все магазины

По словам эпидемиолога, многие страны используют показатель заболеваемости 200 случаев на 100 тыс. населения за две недели, чтобы понять, находится ли ситуация под контролем.

В настоящее время в Латвии каждый день регистрируется около 850 новых случаев Covid-19, а двухнедельный совокупный уровень заболеваемости на 100 000 населения превышает 660 случаев.

Перевощиков заявил, что

даже в странах, где заболеваемость Covid-19 в настоящее время намного ниже, чем в Латвии, все еще действуют строгие ограничения, поскольку есть новые риски,

в том числе относительно нового типа вируса, который считается гораздо более заразным.

Отвечая на вопрос о возможности возобновления очного обучения в школах, представитель SPKC признал, что дети меньше болеют Covid-19 и меньше распространяют вирус, но не следует забывать, что детей не всегда обследуют так же тщательно, как взрослых. "Может быть, поэтому мы знаем меньше", - сказал эпидемиолог.