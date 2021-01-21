Чт, 21.01.2021
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Алексей Навальный
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Перевощиков раскрыл, при каком уровне заболеваемости можно будет открывать все магазины

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Об открытии всех магазинов можно будет думать, когда в Латвии будет регистрироваться ежедневно не более 270 новых случаев Covid-19, заявил в передаче LTV Rīta Panorāma представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

По словам эпидемиолога, многие страны используют показатель заболеваемости 200 случаев на 100 тыс. населения за две недели, чтобы понять, находится ли ситуация под контролем.

В настоящее время в Латвии каждый день регистрируется около 850 новых случаев Covid-19, а двухнедельный совокупный уровень заболеваемости на 100 000 населения превышает 660 случаев.

Перевощиков заявил, что

даже в странах, где заболеваемость Covid-19 в настоящее время намного ниже, чем в Латвии, все еще действуют строгие ограничения, поскольку есть новые риски,

в том числе относительно нового типа вируса, который считается гораздо более заразным.

Отвечая на вопрос о возможности возобновления очного обучения в школах, представитель SPKC признал, что дети меньше болеют Covid-19 и меньше распространяют вирус, но не следует забывать, что детей не всегда обследуют так же тщательно, как взрослых. "Может быть, поэтому мы знаем меньше", - сказал эпидемиолог.

Основной целью ограничений в школах является защита учителей, которые во время очного обучения подвергались более высокому риску заражения, чем работающие в медицинских учреждениях. Заражение Covid-19 может быть особенно неприятным для учителей среднего возраста с хроническими заболеваниями.

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