​COVIDный кризис вогнал народ в уныние. Однако не все так плохо: наши энергичные бизнесмены продолжают воплощать свои планы, развиваются и создают новые рабочие места. На каких предприятиях появятся вакансии в этом году? Как государство поддерживает предпринимателей? Сохранила ли Латвия привлекательность для инвесторов и какие новые компании планируют начать бизнес в нашей стране? Об этом RUS TVNET побеседовал c игроками рынка.

Что мешает бизнесу?

Грянувшая пандемия стала серьезным испытанием для многих латвийских компаний и это существенно отразилось на планах развития и создании новых рабочих мест.

"До сих пор трудно прогнозировать, как дальше будет развиваться ситуация, поэтому предприниматели действуют очень осторожно. Возросло число коллективных увольнений – многие компании заморозили свою деятельность и не уверены, что она возобновится в ближайшем будущем. Кроме того, пока нет ясности с европейским финансированием и доступом к инструментам Европейского механизма восстановления и устойчивости, а это играет ключевую роль при планировании бизнеса. Меры поддержки, которые были разработаны в связи с кризисом, вызванным Covid-19, в основном направлены на сохранение компаний и рабочих мест, но не на создание новых. Так что сейчас бизнес больше думает не о том, как создавать новые рабочие места, а как пережить кризис, сократив расходы", - отметила в разговоре с RUS TVNET генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Лига Менгельсоне.

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Исполнительный директор Совета иностранных инвесторов Линда Хелмане более оптимистична: как показало ежегодное исследование "Индекс среды иностранных инвестиций 2020", выросла доля компаний, планирующих увеличить объем инвестиций в 2021 году. Официальная презентация этого документа пройдет 29 января. Однако развитию бизнеса мешает не только коварный Covid-19.

"Иностранные инвесторы неоднократно указывали на парадокс: несмотря на рост безработицы из-за пандемии, работодателям по-прежнему не хватает квалифицированного персонала.

Поэтому очень важно не только создавать новые рабочие места, но и заниматься обучением существующей рабочей силы: чтобы навыки сотрудников отвечали требования работодателей. И мы призываем как политиков, так и руководителей госструктур, стратегически спланировать, какие знания потребуются в долгосрочной перспективе, и соответствующим образом адаптировать программы обучения, которые реализует государство. Кроме того, серьезной проблемой является и мобильность рабочей силы", - заявила Л. Хелмане в интервью RUS TVNET.

Государство поддержало предпринимателей

Но не стоит думать, что в нашем королевстве все совсем печально. Благо власти достаточно оперативно отреагировали на возникшие проблемы и бизнес получил поддержку, позволяющую удержаться на плаву. RUS TVNET обратился за комментариями к АLTUM – государственному финансовому учреждению, которое занимается поддержкой предпринимательской деятельности (ссуды, госгарантии, венчурные инвестиции и т.п.)

"Мы смогли в рекордно короткие сроки разработать и предложить компаниям ссуды на пополнение оборотного капитала и программы гарантий, чтобы помочь преодолеть трудности, вызванные Covid-кризисом. Готовясь ко второй волне осенью, мы проанализировали и спрогнозировали потребности предпринимателей и внедрили новые инструменты кризисной поддержки. Займами воспользовались более 500 компаний на сумму более 90 миллионов евро, подтверждены гарантии для обязательств на общую сумму около 100 миллионов евро. В целом, за период с марта прошлого года по январь 2021 г., все это дало эффект для народного хозяйства на сумму свыше 750 млн. евро", - рассказал председатель правления ALTUM Рейнис Берзиньш.

ФОТО: Пресс-фото

Конечно, компаниям важно не только преодолевать турбулентность, вызванную кризисом, но и искать новые пути развития в этих сложных условиях.

Например, при поддержке ALTUM компания Cido Grupa удвоила объемы экспорта, а Sonarworks помогли сохранить конкурентоспособность на международных рынках и удовлетворить растущий спрос.

Только благодаря ссудам на оборотный капитал, удалось сохранить или создать 2280 новых рабочих мест.

Важным инструментов стало создание Фонда капитала, для поддержки крупных компаний: ведь именно они обеспечивают не только львиную долю рабочих мест, экспорт и поступления в казну, но и помогают выживать многим небольшим предприятиям – партнерам и подрядчикам. В среднем, эта программа позволит сохранить около 10 тысяч рабочих мест. Кроме того, предусмотрена помощь и тем предприятиям, которые из-за пандемии вынуждены изменить бизнес-модель и род деятельности.

Глава ALTUM отмечает, что существенно возрос спрос на финансирование и поддержку и в рамках стандартных программ. Объем кредитов, выданных в 2020 году ALTUM, является самым высоким за последние четыре года: по сравнению с 2019 годом, он увеличился втрое. "В нашем портфеле клиентов есть множество успешных примеров, подтверждающих, что новые инвестиции и развитие бизнеса, включая создание рабочих мест, не прекратились из-за вируса, и мы ожидаем, что нормальная деловая активность сохранится и в этом году", - подытожил Рейнис Берзиньш.

4500 рабочих мест

Активно работало на поприще привлечения инвесторов и Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA): при их непосредственном участии в прошлом году реализован 51 инвестиционный проект. Компании принесут экономике Латвии 252,4 миллиона евро и создадут 2 893 новых рабочих мест.

"Латвийская экономика продемонстрировала высокую устойчивость в 2020 году, и, несмотря на кризис, в некоторых секторах этот год завершится ростом. Общий объем экспорта товаров за 11 месяцев 2020 года превысил уровень 2019 года на 80 миллионов евро и достиг 12,04 млрд. евро. Год был успешным и в области привлечения инвестиций – мы достигли самого высокого показателя за последние семь лет", - заявил RUS TVNET директор LIAA Каспарс Рожкалнс.

Среди проектов - центры бизнес-обслуживания, такие как Norwegian Air и Swisscom, которые в совокупности создадут несколько сотен высокооплачиваемых рабочих мест. Немецкие ИТ-компании Prime Force и QSC AG обеспечат работой более 100 человек. К пулу стартапов, базирующихся в Латвии, присоединилась Гонконгская биомедицинская компания Longenesis. Кроме того, в минувшем году решение о переезде в Латвию приняли 17 белорусских компаний, большинство из которых – из хайтек сектора. Их стараниями в Риге и Даугавпилсе будет создано не менее 1000 новых рабочих мест. Каждая их них намерена принять на работу от 15 до 100 и более сотрудников. Уже сейчас, при прямой поддержке LIAA, открыто 10 новых компаний с белорусским капиталом. В них трудятся специалисты с опытом работы в таких известных структурах, как NASA, Rolls-Royce, Bloomberg, Google и SpaceX.

Чтобы ускорить привлечение инвестиций, в феврале LIAA подаст в Кабинет министров предложение о создании так называемого "зеленого коридора" для стратегически важных инвестиционных проектов: для них будут ускоренно прохождение бюрократических процедур в вопросах, связанных с миграцией, территориальным планирование и получением различных разрешений и согласований. И латвийские компании, и иностранные инвесторы смогут подавать заявки на упрощенные процедуры на равных условиях. На такие льготы могут претендовать предприятия хай-тек сектора, соответствующие ряду критериев. Так, объем инвестиций за трехлетний период должен составлять не менее 10 миллионов евро, а рабочих мест создано не менее 100-150.

Согласно стратегии LIAA, в период с 2021 по 2023 год планируется привлечь 480 млн евро иностранных инвестиций и создать не менее 4500 новых рабочих мест.

В Латвии лучше, чем на Кипре

Одна из компаний, которая в прошлом году начала работу в Латвии – это Z7 Laboratories, основанная российскими и немецкими инвесторами. Стартап занимается производством высокотехнологичного индустриального оборудования для отрасли пищевой полиграфии, а также системами для лазерной очистки валов полиграфических машин: в Риге у них есть цех площадью около 400 кв. м. Как рассказал RUS TVNET операционный директор Сергей Коренев, в компании сейчас трудится восемь человек, и если COVID не вынудит откорректировать планы, планируется принять в этом году еще 3-4 человек: речь идет об инженерно-техническом персонале высокой квалификации.

Выбирая страну для размещения производства, стартап изучил много вариантов: Кипр, Венгрию, Болгарию, Эстонию, Литву, Великобританию, Испанию, Италию… И в том, что была выбрана именно Латвия, важную роль сыграло латвийское Агентство инвестиций и развития.

"Поскольку у нас часть команды из Германии, часть из России, очень важно было найти место, удобное с точки зрения логистики, а также где отсутствуют препятствия для открытия компании.

Агентство нам очень помогло с контактами, кроме того, нас привлекла комфортная программа поддержки инвестиций, а когда началась пандемия, нам тоже была оказана разнообразная помощь – ведь надо было привезти людей, оформить командировки, открыть цех", - поделился историей успеха глава компаний.

Вкусные инвестиции

Старожилы латвийское рынка также продолжают радовать своих почитателей.

Пищевой гигант Orkla Latvija (бренды Laima, Staburadze, Spilva, Ādažu Čipsi, Everest, Gutta и др.), невзирая на мировой кризис, развивается стремительными темпами.

"Учитывая наши амбициозные планы и быстрое развитие, мы четко знаем, что в ближайшие 3 года наш спрос на рабочую силу будет только расти. Нам понадобится еще как минимум 250-300 сотрудников",

- рассказала RUS TVNET директор по коммуникациям Orkla Latvija Линета Микша.

У предприятия далеко идущие планы и перспективы: регулярно вкладываются средства в развитие существующих мощностей, а также в два совершенно новых производств. Так, в 2020 году компания запустила новый завод Laima в Адажи, вложив свыше 20 миллионов евро в строительство и оснащение, а также в дальнейшее развитие бренда. А под занавес прошлого года Orkla Latvija сообщила о начале строительства центра компетенции по производству печенья и вафель, который станет крупнейшим для этого сегмента кондитерской продукции в странах Балтии и Скандинавии. В этот проект инвестируют 32 миллиона евро: это не только строительные работы, но и новое оборудование и производственные линии - по объему инвестиций это будут крупнейшие капиталовложения в латвийскую отрасль производства продуктов питания за последние годы.

Завод, который специализируется только на производстве печенья и вафель, должен заработать в 2022 году: именно тогда будет создано наибольшее количество новых рабочих мест - откроется не менее 170 вакансий.

Однако уже в прошлом году Orkla Latvija начала отбор сотрудников для формирования административной команды, а в этом, 2021 году, будет объявлено примерно о 50 новых рабочих местах и начат отбор производственного и технического персонала. На новоиспеченном предприятии потребуются различные операторы, руководители производства и смен, контроллеры качества, специалисты по автоматизации и техническая команда. Кроме того, нужны технологи, специалисты по логистике и закупкам, по планированию производства, по развитию линейки продуктов.

Строительство нового завода по производству печенья и вафель идет полным ходом. Рядом – корпуса недавно построенного завода Laima в Адажи. ФОТО: Пресс-фото

Колл-центру нужны сотрудники

В пандемию, когда многие перешли на удаленку и пришлось кардинально пересматривать всю структуру ведения бизнеса, очень востребованными оказались услуги контактных центров. Поэтому не удивительно, что крупнейший в Латвии поставщик услуг аутсорсинга по управлению отношениями с клиентами - Transcom Worldwide Latvia – не только не страдает от грянувшего кризиса, а наоборот – активно развивается и набирает персонал.

Transcom – международная компания, которой принадлежит свыше 50 контактных центров в более чем 20 странах мира: они обслуживают клиентов на 33 языках. В Латвии они работают с 2001 года: открыты колл-центры в Риге и Екабпилсе, в которых трудится около 400 сотрудников, оказывающих поддержку на девяти языках. В 2020 году оборот Transcom Worldwide Latvia составил почти 7 миллионов евро.

Как рассказала RUS TVNET руководитель Transcom Worldwide Latvia Лиене Спруге, с началом пандемии спрос на услуги колл-центра увеличился: с марта по декабрь 2020 года он вырос на 17%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. И даже сейчас, хотя прошел уже почти год с момента печальных событий, перевернувших всю нашу жизнь вверх ногами, потребность в услугах растет.

Поэтому Transcom Worldwide Latvia готов принять на работу 80 сотрудников, умеющих общаться на языках Северных стран. Также имеется 15 вакансий для людей, говорящих на латышском и русском языках.

В минувшем году латвийская компании инвестировала в развитие 200 тысяч евро, чтобы предложить еще более качественные и эффективные решения. Заключили и пять договоров с новыми клиентами. Так что планируется целенаправленно расширить деятельность как в Риге, так и в Екабпилсском филиале.

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Отметим, что желающих трудиться в солидной международной компании – немало. Еще в начале лета количество резюме резко возросло. Устроиться на стабильную работу стремились люди, потерявшие места в сфере туризма, общественного питания и индустрии гостеприимства: на каждую вакансию приходило по 45 CV, что в 4 раза больше обычного.

Электроника в фаворе

Продолжает развитие и одно из ведущих хай-тек предприятий Латвии – HansaMatrix (оборот в 2020 году - 22,6 млн евро). Компания производит электронные системы и их компоненты по заказу бизнес-клиентов из стран Балтии и Северной Европы, работающих в сегменте телекоммуникаций, радионавигации, промышленной электроники и т.п. У концерна есть ряд подразделений в Риге, Вентспилсе и Огре. Под занавес минувшего года, в Вентспилсском парке высоких технологий был открыт новый завод, площадью 4600 квадратных метров.

Как рассказала RUS TVNET главный операционный директор HansaMatrix Янис Самс, в этом году компания планирует увеличить количество сотрудников примерно на 50 человек и инвестировать в модернизацию оборудования. В основном речь идет о рабочих на производстве. Однако он признает, что из-за неопределенной ситуации с поставками электронных компонентов и общим положением в мире, планы могут меняться - в соответствии с потребностями рынка.

Растет число заказов и у латвийско-белорусской компании по контрактной сборке и монтажу электронных изделий SMD Baltic, цеха которой расположены в Даугавпилсе. По словам директора Дмитрия Радкевича, сейчас на предприятии работает около 110 человек и планируется расширение: увеличиваются потребности европейских клиентов, появились партнеры в США. По прогнозам, штат потребуется увеличить на 10-15 человек. Как рассказал RUS TVNET глава фирмы, обычно на работу принимают операторов, а уже потом, в процессе обучения, они повышают квалификацию и дорастают до технологов и других высококлассных специалистов: "Сразу найти профессионалов высокого уровня, знающих, как собирать электронику в соответствии с мировыми стандартами – практически нереально. Но если человек претендует на позицию технолога, ремонтника, то, конечно, он должен интересоваться электроникой и иметь базовые знания.

Были, к примеру, люди, у которых профильное образование экономическое, но на любительском уровне они занимались электроникой, собирали дома какие-то системы – и это хорошая основа для того, чтобы человек вырос до уровня инженерно-технического специалиста".

Востребованы трудовые ресурсы и в фармацевтической отрасли. Как рассказали RUS TVNET в компании Olainfarm, в 2020 году группа представила новую пятилетнюю стратегию "Вперед!". В основе роста - производство и разработка собственных продуктов, а также закупка перспективных препаратов. Так что потребуется усилить и расширить группу исследований и разработок. "Мы будем инвестировать в повышение квалификации сотрудников, а также планируем привлечь новых специалистов: искать их будем как на местном рынке труда, так и за рубежом. Нужен широкий спектр профессионалов - от химиков до высококвалифицированных специалистов по разработке и развитию продуктов", - поделилась планами консультант по внешним коммуникациям Иева Лапиня-Энните. Сейчас на Olainfarm открыты 9 вакансий.

Амбициозные планы и у АО Grindeks. Как рассказала руководитель департамента персонала Зане Шкутте, в 2021 году фармацевтическое предприятие планирует расширить ассортимент выпускаемой продукции и увеличить производственные мощности, а количество сотрудников может увеличиться примерно на пару процентов. Требуются химики и специалисты соответствующего профиля.