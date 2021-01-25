Стратегические запасы латвийского топлива продолжает хранить фирма друга Путина

Насколько правильнее и экономически выгоднее для Латвии сохранять стратегические запасы топлива, это обсуждается годами - каждый раз, когда объявляется новый тендер, - однако система не менялась ни разу.

Услуга виртуальная - государство не закупает такое количество топлива, а также не сдает в аренду топливохранилище. Закупки означают, что предприниматели должны в течение определенного времени обеспечить получение согласованного государством количества топлива - со складов в Латвии в течение 24 часов, с терминалов за пределами Латвии - в течение 20 дней.

Что было бы на самом деле, если бы наступил "час Х", и получило ли бы государство обещанные запасы топлива - никто сказать не может.

Предыдущая закупка на три года была завершена в 2017 году. Стоимость - 38 миллионов евро. Победили девять компаний. Компания GUNVOR, базирующаяся в Женеве, Швейцария, также стала стратегическим хранителем топливных резервов. Имеет топливные баки в порту Роттердама в Нидерландах. До 2014 года GUNVOR принадлежала другу Владимира Путина Геннадию Тимченко.

В 2014 году, после оккупации Крыма, США ввели масштабные санкции, в том числе против Тимченко. Однако ему удалось списать GUNVOR партнеру. В Министерстве экономики в то время Nekā personīga объяснили, что вся сомнительная политическая подоплека не дает повода не подписывать контракт с другом Путина в 2017 году.

Весной 2020 года мир пережил не только первую волну Covid-19, но и нефтяной кризис. Вместо Минэкономики надзор за резервами с января взяло на себя Государственное бюро строительного контроля, которое готовит текущий тендер. А политики в очередной раз критикуют существующую систему и предлагают, как решить проблемы с запасами топлива. Начиная с хранения только в Латвии или передачи армии.

Однако и в этот раз ничего не изменилось, и соревнования уже заканчиваются. В 2021 году Латвия закупит более 350 тысяч тонн (352 700 тонн) дизельного топлива и хранилища бензина у 8 компаний.

Сумма контракта составляет 14,6 млн евро без PVN. И снова - около трети (34%) в Нидерландах будут храниться у GUNVOR, компании по управлению активами Владимира Путина, названной в исследовании Навального.

Nekā Personīga известно, что

прошлым летом в кабинете премьер-министра Кришьяниса Кариньша состоялась резкая беседа между министром экономики Янисом Витенбергсом, Пабриксом и самим премьером.

Пабрикс настаивал на том, чтобы 100% оставалось в Латвии, министр экономики утверждал, что это невозможно - они пошли на компромисс. По словам Пабрикса, конкурс показывает, что обещанное не выполнено. Поэтому он планирует разговаривать с премьер-министром и президентом.

Министр экономики письменно подтвердил Nekā personīga - такой разговор имел место, но он отказался влиять на закупки подведомственного учреждения.

Витенбергс объяснил, что если бы все топливо хранилось только в Латвии, это создало бы значительные преимущества для небольшого числа компаний, у которых есть такие большие топливные баки.