Пн, 25.01.2021
Леха, выходи! протестующие у СИЗО "Матросская тишина"
протестующие у СИЗО "Матросская тишина"
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Соратники Навального объявили о новых акциях 31 января

ФОТО: AFP/EPA/Reuters/Scanpix

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков в социальной сети Twitter объявил о новых акциях в поддержку политика, намеченных на 31 января.

Волков напомнил, что 2 февраля у Алексея Навального назначен суд. "Ближе к суду - мощнее прозвучит наше требование". В день суда, добавил он, в Москве также планируется провести акцию.

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального пообещал создать российскую версию канала NEXTA, сыгравшего значительную роль в протестах в Беларуси.

Напомним, что 23 января во многих городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального, задержанного после возвращения из Германии в Россию. Акции были несогласованными и сопровождались рекордными массовыми задержаниями. Возбуждены несколько уголовных дел.

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