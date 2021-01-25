Соратники Навального объявили о новых акциях 31 января
Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков в социальной сети Twitter объявил о новых акциях в поддержку политика, намеченных на 31 января.
Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков в социальной сети Twitter объявил о новых акциях в поддержку политика, намеченных на 31 января.
Волков напомнил, что 2 февраля у Алексея Навального назначен суд. "Ближе к суду - мощнее прозвучит наше требование". В день суда, добавил он, в Москве также планируется провести акцию.
Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального пообещал создать российскую версию канала NEXTA, сыгравшего значительную роль в протестах в Беларуси.
31 января, 12:00.— Leonid Volkov (@leonidvolkov) January 25, 2021
Все города России.
За свободу для Навального.
За свободу для всех.
За справедливость.
Все подробности сегодня позже.
Напомним, что 23 января во многих городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального, задержанного после возвращения из Германии в Россию. Акции были несогласованными и сопровождались рекордными массовыми задержаниями. Возбуждены несколько уголовных дел.