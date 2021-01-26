К женщине, которую ударил в живот полицейский на акции в поддержку Навального, пришла прокуратура

Ранее Юдина договорилась о юридической поддержке от "Команды 29", поэтому во вторник, 26 января, юрист Валерия Ветошкина и адвокат Евгений Смирнов приехали к ней домой с целью обсудить позицию защиты. Возле дома Юдиной они заметили сотрудников прокуратуры и органов опеки, которые сказали, что "пришли разъяснить Маргарите ее права".

"Мы приехали практически одновременно с прокуратурой и органами опеки, которых опознали дети Маргариты, - рассказывает один из юристов. - Силовики настойчиво просили о беседе с Юдиной, фотографировали дом из-за забора. Я подошел и спросил их о цели визита, они ответили, что "цель никак не связана с последними событиями". Тем не менее, такое совпадение не может не настораживать, учитывая осведомленность органов опеки о том, что произошло с Маргаритой 23 января".

Ранее Юдина приняла решение при поддержке сотрудников "Команды 29" подать в Следственный комитет (СК) заявление о преступлении по статье 286 Уголовного кодекса (Превышение должностных полномочий). Помимо этого, она будет подавать иск о взыскании с государства материального и морального вреда. "Тои факт, что сотрудник извинился перед подзащитной, еще не означает, что инцидент исчерпан", - заявила Ветошкина.

Напомним, что ранее, 23 января, во время акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге, Маргарита Юдина обратилась к полицейским, которые вели задержанного с вопросом, за что того задержали, и получила от одного из них сильный удар ногой в живот, после которого женщина попала в реанимацию.

Позже некий сотрудник полиции пришел к ней в больницу с цветами и попросил прощения. Он объяснил, что ему в лицо брызнули перцовым газом, после чего у него запотело забрало шлема, и он не видел, что происходит. Юдина сказала, что простила полицейского.

Позднее, однако, женщина сочла, что полицейский ее обманул. По ее словам, она вспомнила, что на акции не применялся перцовый газ, а полицейский смотрел ей в глаза, когда шел на нее перед ударом. Юдина заявила, что обратится в СК.