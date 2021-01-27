Как ДНК-технологии помогают идентифицировать жертв маньяка - даже много лет спустя

Тело молодой девушки было найдено в 1984 году возле бейсбольного поля к югу от Сиэтла, когда собака принесла хозяину человеческую кость. Девушку задушили годом ранее. Теперь известно, что 14-летняя Венди Стивенс сбежала из своего дома в Денвере.

71-летний Гэри Риджуэй признал себя виновным в убийстве 49 женщин и девочек с 2003 года. Четыре жертвы, в том числе Стивенс, не были опознаны.

"Убийства Риджуэя оставили в глубоком горе семьи убитых и пропавших без вести женщин, - сказал прокурор округа Кинг Дэн Сатерберг. - Мы благодарны, что семья Венди Стивенс наконец получила ответы на те вопросы, которые вызвала огромная потеря почти 40 лет назад".

Проект DNA Doe Project, добровольная организация, которая при помощи публично доступных генеалогических данных пытается найти родственников неопознанных жертв убийств, помогла идентифицировать жертву.

Порталы по созданию генеалогических древ и технологии ДНК в последние годы все чаще используются для выявления убийц. Таким образом был найден печально известный убийца из Золотого Штата (Калифорния), он же Джозеф Деанджело, признавшийся в 13 убийствах и изнасилованиях в период с 1975 по 1986 год. В некоторых случаях технология также помогает оправдать невинно осужденных.

Кейрен Байндер, пресс-секретарь проекта DNA Doe Project, сообщила, что добровольцы внесли информацию о ДНК неопознанной жертвы на генеалогический сайт. После этого были найдены двоюродные братья и сестры Стивенс из семей обоих ее родителей. Анализируя родословные и архивные данные, была найдена точка соприкосновения двух семей - родителей Стивенс. Следователи узнали, что Стивенс была объявлена пропавшей без вести в 1983 году, и сравнили ее данные ДНК с данными одного из ее родителей.

На расследование ушло всего несколько недель. Но это могло произойти и раньше, поскольку несколько лет назад один из родителей Стивенс внес информацию о ее ДНК в базу данных GEDmatch, надеясь найти совпадение с дочерью или ее потенциальными детьми, сказала Байндер. Однако в 2019 году сайт изменил настройки конфиденциальности - пользователи должны были прямо дать согласие на предоставление их данных правоохранительным органам.

Серийный убийца Риджуэй нападал на уязвимых женщин и девочек, таких как проститутки или сбежавшие из дома подростки. Он совершил большинство убийств в период с 1982 по 1984 год.

Риджуэя долго подозревали в совершении убийств, приписываемых маньяку из Грин-Ривер, но следователи доказали его вину только в 2001 году. Развитие технологии ДНК позволило сравнить образец слюны Риджуэя с образцом спермы, взятым на месте преступления в 1987 году.