Видео ⟩ В Иманте во время семейной ссоры отчим напал на детей с ножом

Вечером рабочего дня один из полицейских патрулей столицы прибыл в Иманту, где в подъезде дома происходила громкая ссора с размахиванием кулаками.

Полицейские вышли на лестничную клетку и вскоре встретили женщину и двух ее детей - семья укрылась у своих соседей. Побег дался нелегко, ведь женщина дважды пыталась сбежать из квартиры.

Сначала она постучала в дверь соседки, но на это и на ее крики никто не ответил. Агрессивный мужчина, отчим детей, затащил ее обратно в квартиру, и только со второго раза ей удалось выбраться из дома с детьми.

На месте происшествия выяснилось, что возник конфликт, в ходе которого мужчина ножом порезал старшему сыну руку, а младшего сына, которому всего три года, несколько раз ударил металлической трубкой. На место были вызваны и врачи.

Задержанного посадили в полицейский транспорт, где он ждал прибытия Государственной полиции. В итоге 18-летний мальчик отказался ехать в больницу, а трехлетнего ребенка отдали в руки врачей для дополнительных обследований.

Как выяснила программа Degpunktā в полиции, в части о конфликте отчима с 18-летним мальчиком дело возбуждено не будет, так как молодой человек хотел, чтобы полиция только зафиксировала произошедшее, но по факту нанесения травм трехлетнему ребенку начата проверка и ожидается заключение врача о нанесенных ребенку травмах.

В зависимости от их степени тяжести в отношении преступника будет возбуждено уголовное дело или мужчина будет наказан в административном порядке. Разумеется, отчет об этом инциденте также был отправлен в социальную службу.