Кариньш: Задача правительства - сделать ограничения более значимыми и эффективными
Сегодня, 28 января, состоялось дистанционное заседание правительства, после которого началась пресс-конференция. RUS TVNET предлагает следить за ней в режиме онлайн.
Сегодня, 28 января, состоялось дистанционное заседание правительства, после которого началась пресс-конференция. RUS TVNET предлагает следить за ней в режиме онлайн.
Видео: Пресс-конференция после совместного заседания правительства
В пресс-конференции приняли участие:
Премьер-министр Кришьянис Кариньш подчеркнул, что лично понимает усталость людей и непонимание ограничений, установленных для сокращения распространения Covid-19. Кариньш также напомнил, что главная задача - снизить заболеваемость Covid-19, однако задачей правительства будет пересмотреть общие ограничения, сделав их более значимыми и эффективными.
По словам Кариньша, на следующей неделе правительство планирует оценить общие ограничения.
Премьер-министр ранее заявлял, что правительство все еще обсуждает ситуацию после 7 февраля, однако он признал, что пока рано говорить о смягчении ограничений.
Ранее прозвучало, что на следующей неделе планируется представить правительству новую модель ограничений в торговле, которая позволит работать всем торговым предприятиям, но в то же время усиливает другие требования.
"До 7 февраля в силе действующая модель, когда можно купить ограниченный ассортимент товаров. Это сработало, потому что люди в магазины ходят меньше", - сказал министр экономики Янис Витенбергс. Глава Минэкономики пока не мог сказать, когда изменения вступят в силу, так как этот вопрос еще не согласован.