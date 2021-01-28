Кариньш: Задача правительства - сделать ограничения более значимыми и эффективными

Видео: Пресс-конференция после совместного заседания правительства

В пресс-конференции приняли участие:

Премьер-министр Кришьянис Кариньш;

Министр Здравоохранения Даниэль Павлют;

Министр финансов Янис Рейрс.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш подчеркнул, что лично понимает усталость людей и непонимание ограничений, установленных для сокращения распространения Covid-19. Кариньш также напомнил, что главная задача - снизить заболеваемость Covid-19, однако задачей правительства будет пересмотреть общие ограничения, сделав их более значимыми и эффективными.

По словам Кариньша, на следующей неделе правительство планирует оценить общие ограничения. 9

Премьер-министр ранее заявлял, что правительство все еще обсуждает ситуацию после 7 февраля, однако он признал, что пока рано говорить о смягчении ограничений.

Ранее прозвучало, что на следующей неделе планируется представить правительству новую модель ограничений в торговле, которая позволит работать всем торговым предприятиям, но в то же время усиливает другие требования.