Чт, 28.01.2021
Несмотря на удаленное обучение, приходится делать вывод, что подростки не сидят дома и встречаются, не соблюдая ограничения. Юрий Перевощиков, эпидемиолог
Юрий Перевощиков, эпидемиолог
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Кариньш: Задача правительства - сделать ограничения более значимыми и эффективными

Кришьянис Кариньш ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Сегодня, 28 января, состоялось дистанционное заседание правительства, после которого началась пресс-конференция. RUS TVNET предлагает следить за ней в режиме онлайн. 

Видео: Пресс-конференция после совместного заседания правительства 

В пресс-конференции приняли участие:

  • Премьер-министр Кришьянис Кариньш;
  • Министр Здравоохранения Даниэль Павлют;
  • Министр финансов Янис Рейрс.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш подчеркнул, что лично понимает усталость людей и непонимание ограничений, установленных для сокращения распространения Covid-19. Кариньш также напомнил, что главная задача - снизить заболеваемость Covid-19, однако задачей правительства будет пересмотреть общие ограничения, сделав их более значимыми и эффективными.

По словам Кариньша, на следующей неделе правительство планирует оценить общие ограничения.

Премьер-министр ранее заявлял, что правительство все еще обсуждает ситуацию после 7 февраля, однако он признал, что пока рано говорить о смягчении ограничений.

Ранее прозвучало, что на следующей неделе планируется представить правительству новую модель ограничений в торговле, которая позволит работать всем торговым предприятиям, но в то же время усиливает другие требования. 

"До 7 февраля в силе действующая модель, когда можно купить ограниченный ассортимент товаров. Это сработало, потому что люди в магазины ходят меньше", - сказал министр экономики Янис Витенбергс. Глава Минэкономики пока не мог сказать, когда изменения вступят в силу, так как этот вопрос еще не согласован.

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