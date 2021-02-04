Чт, 4.02.2021
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Инета Пиляне, заместитель омбудсмена
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Покормить оленя, найти заброшку и устроить пикник: куда поехать на выходных?

ФОТО: Instagram / Instagram

Несмотря на сложный год, эта зима щедро одарила нас снегом и самыми настоящими морозами, которые так и манят взять в руки санки или лыжи, запастись термосом и бутербродами и отправиться куда-нибудь вкушать все прелести зимнего отдыха. Однако здесь встает вечно неразрешимый вопрос: куда поехать? "А это где?" - путеводитель RUS TVNET по недооцененным, необычным, но очень привлекательным местам в Латвии. Уверены, вы найдете подходящее для себя.

Старая бобслейная трасса в Мурьяни (Vecā kamaniņu trase)

Расстояние от центра Риги: 42 км

Оценка в Google: 4,8  

Кому подойдет: любителям труднодоступных и заброшенных мест

Жутко, пугающе, мрачно - так описывают это место побывавшие здесь латвийцы и путешественники. От объекта действительно по телу начинают бегать мурашки, впрочем, как и от любой заброшки. Санная трасса была построена в 1978 году по инициативе известного латвийского саночника Роланда Упатниека. Соорудили ее при спортивной школе в Мурьяни, чтобы воспитанники школы могли тренироваться круглый год. Однако вскоре, в 1986 году, в Сигулде возвели более современную санно-бобслейную трассу и деревянная перестала использоваться окончательно. Последние соревнования в Мурьяни прошли в 1987 году. Сейчас об этом месте совсем забыли, и только благодаря расположению и отдаленности от города объект до сих пор не подвергся вандализму. Тем не менее климат и время делают свое дело.

Межапарк в Олайне (Olaines Mežaparks)

Расстояние от центра Риги: 25 км

Оценка в Google: 4,7  

Кому подойдет: семьям с детьми

Олайнский межапарк - это сосновый лес прямо в центре города. Здесь есть эстрада под открытым небом, обустроенная тропа вдоль леса, веревочная трасса, места для пикника с мангалами, тренажеры - иными словами, занятие по душе найдут все. Отдельного внимания заслуживает зона детского парка - территория площадью более 800 кв. м устлана резиновым покрытием с элементами 2D и 3D. От себя хочется добавить - пожалуй, это один из самых грамотно обустроенных детских парков в Латвии. Здесь каждый карапуз найдет себе горку по возрасту и по силам. 

Кстати говоря, здесь находится самое высокое граффити в Балтии - рисунок расположен на водонапорной башне высотой 40 метров. Авторы - местные художники Дайнис Руденс и Эрик Цауне. Хотя Латвия, увы, пока еще не может похвастаться большим количеством и разнообразием муралов, этот объект точно входит в пятерку лучших.    

Стоит упомянуть, что на территории парка расположены два кофейных автомата с большим выбором горячих напитков. Иногда здесь можно встретить фургончик с едой навынос Sefpavārs uz riteņiem, но за их передвижением лучше следить в Instagram-аккаунте.

Природная тропа вокруг карьера Лидума (Līdumu karjera taka)

Расстояние от центра Риги: 33 км

Оценка в Google: 4,8  

Кому подойдет: для спокойных прогулок, прогулок с коляской и с маленькими детьми

Если захочется сменить шум детского парка на спокойствие и тишину - смело приезжайте сюда! Совсем недалеко от Олайне расположился живописный карьер Лидума, а огибает его тропа общей протяженностью 2,8 километра. Покрытие тропы - отличное, подойдет не только для самых маленьких ножек, но и для родителей с коляской.  

Окрестности водохранилища обустроены: есть скамейки, столы, места для гриля и даже кофейный аппарат. А вот найти место для перекуса в радиусе нескольких километров будет задачей не из легких, так что лучше запасайтесь бутербродами и прочими яствами.  

Сад оленей в Добелниеки (Dobelnieki briežu dārzs)

Расстояние от центра Риги: 45 км

Оценка в Google: 

Кому подойдет: семьям с детьми

Если наматывать километры по лесу совсем не хочется, а душа требует впечатлений - самое время пообщаться с животными. В Добелниеки можно прогуляться вдоль вольеров, покормить оленей (корм продают на месте), заказать экскурсию, устроить пикник и даже фотосессию в специально оборудованной для этого зоне. Помните, олени - очень пугливые, поэтому сотрудники сада настоятельно рекомендуют вести себя тихо и спокойно, чтобы животные не попрятались и вам удалось их хорошенько разглядеть. 

Вся информация о ценах и записи на экскурсию доступна в группе в Facebook.

Обрыв Пикенес (Piķenes krauja)

Расстояние от центра Риги: 56 км

Оценка в Google: нет на карте

Кому подойдет: любителям малоизвестных мест и длительных пеших прогулок

Обрыв Пикенес, хоть и включен во многие маршруты Сигулды, является объектом малоизвестным, оттого и столь для многих притягательным. Он находится на правом берегу Гауи между Чертовой пещерой (Velnala) и Малой Чертовой пещерой (Maza velnala) - кстати, локации тоже из списка must-visit. Добраться до обрыва можно по пятикилометровой пешей тропе вдоль берега реки. Место живописное - обрывы, пещеры, ручей и небольшой водопад, который при низкой температуре замерзает, превращаясь в удивительное зрелище. Такие фотографии точно соберут множество "лайков" в вашем Instagram.

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