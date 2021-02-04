Покормить оленя, найти заброшку и устроить пикник: куда поехать на выходных?

Старая бобслейная трасса в Мурьяни (Vecā kamaniņu trase)

Расстояние от центра Риги: 42 км

Оценка в Google: 4,8

Кому подойдет: любителям труднодоступных и заброшенных мест

Жутко, пугающе, мрачно - так описывают это место побывавшие здесь латвийцы и путешественники. От объекта действительно по телу начинают бегать мурашки, впрочем, как и от любой заброшки. Санная трасса была построена в 1978 году по инициативе известного латвийского саночника Роланда Упатниека. Соорудили ее при спортивной школе в Мурьяни, чтобы воспитанники школы могли тренироваться круглый год. Однако вскоре, в 1986 году, в Сигулде возвели более современную санно-бобслейную трассу и деревянная перестала использоваться окончательно. Последние соревнования в Мурьяни прошли в 1987 году. Сейчас об этом месте совсем забыли, и только благодаря расположению и отдаленности от города объект до сих пор не подвергся вандализму. Тем не менее климат и время делают свое дело.

Межапарк в Олайне (Olaines Mežaparks)

Расстояние от центра Риги: 25 км

Оценка в Google: 4,7

Кому подойдет: семьям с детьми

Олайнский межапарк - это сосновый лес прямо в центре города. Здесь есть эстрада под открытым небом, обустроенная тропа вдоль леса, веревочная трасса, места для пикника с мангалами, тренажеры - иными словами, занятие по душе найдут все. Отдельного внимания заслуживает зона детского парка - территория площадью более 800 кв. м устлана резиновым покрытием с элементами 2D и 3D. От себя хочется добавить - пожалуй, это один из самых грамотно обустроенных детских парков в Латвии. Здесь каждый карапуз найдет себе горку по возрасту и по силам.

Кстати говоря, здесь находится самое высокое граффити в Балтии - рисунок расположен на водонапорной башне высотой 40 метров. Авторы - местные художники Дайнис Руденс и Эрик Цауне. Хотя Латвия, увы, пока еще не может похвастаться большим количеством и разнообразием муралов, этот объект точно входит в пятерку лучших.

Стоит упомянуть, что на территории парка расположены два кофейных автомата с большим выбором горячих напитков. Иногда здесь можно встретить фургончик с едой навынос Sefpavārs uz riteņiem, но за их передвижением лучше следить в Instagram-аккаунте.

Природная тропа вокруг карьера Лидума (Līdumu karjera taka)

Расстояние от центра Риги: 33 км

Оценка в Google: 4,8