Большинство иностранных инвесторов планирует увеличить инвестиции в Латвии

Инвесторы по-прежнему указывают на существенные недостатки в предотвращении неэтичного или незаконного поведения, на качество законодательства в сфере предпринимательской деятельности. С другой стороны, прогресс в обеспечении стабильности финансового сектора, сферах государственной поддержки и взаимодействия с политиками оценивается гораздо более позитивно.

Согласно результатам исследования, чуть больше половины из 44 опрошенных представителей крупнейших иностранных компаний также видят хотя бы частичный прогресс в таких сферах, как доступность рабочей силы, качество образования и науки, здравоохранение и система правосудия.

Автор исследования, профессор Рижской высшей школы экономики Арнис Саука подчеркнул, что это первый год, когда доступность рабочей силы оценивается сравнительно положительно.

"Это, вероятно, результат влияния пандемии Covid-19. Несмотря на то, что количественное предложение рабочей силы улучшилось, ее эффективность была оценена ниже, чем в прошлом году", - подчеркнул Саука.

Результаты исследования показывают, что,

несмотря на влияние пандемии Covid-19, оценка иностранных инвесторов относительно привлекательности инвестиционного климата в Латвии в 2020 году несколько улучшилась.

По пятибалльной шкале, где пять означает, что инвестиционная привлекательность значительно улучшилась, в 2020 году инвесторы дали оценку 2,7, тогда как в 2018 и 2019 годах - 2,5 и 2,6 соответственно.

Оценка работы политиков по улучшению инвестиционной среды в Латвии в 2020 году сохранилась на уровне 2019 года - 3,1 балла из пяти. "Одним из объяснений может быть то, что не все иностранные инвесторы пострадали от пандемии "Covid-19"", - пояснил Саука.

Результаты исследования показывают, что более чем у половины опрошенных иностранных инвесторов оборот и численность работников в 2020 году сохранились на уровне 2019 года или увеличились. Авторы исследования предполагают, что одной из причин относительно хороших показателей деятельности является то, что эти предприятия по сравнению с местными в среднем более продуктивны и экспортоспособны, что подтверждает важность создания таких предприятий и на национальном уровне.

Отвечая на вопрос о наиболее серьезных проблемах в Латвии в 2020 году, после того как в страну пришла первая волна пандемии Covid-19, инвесторы одной из основных проблем назвали финансовый аспект.

"Даже те компании, которые не столкнулись с падением показателей деятельности, нередко признавали, что Covid-19 создал большую рабочую нагрузку, и обеспечение рабочих показателей требует относительно больших инвестиций.

Инвесторы также указывают на проблемы с денежным потоком, снижение покупательной способности, трудности на финансовых рынках, демпинг цен, необходимость дополнительных инвестиций в безопасность, а также финансовые проблемы, связанные с предпринимательством в секторах, наиболее пострадавших от пандемии Covid-19", - сказал Саука.

Еще одной серьезной проблемой 2020 года инвесторы назвали неопределенность, причем не только из-за пандемии, но и неопределенность в налоговой сфере.

Эта проблема подчеркивалась и в предыдущих исследованиях условий для иностранных инвестиций в Латвии, однако в ситуации всеобщей неопределенности из-за Covid-19 она стала еще более существенной, подчеркнул Саука.

Что касается приоритетных мер поддержки для смягчения последствий Covid-19, включая использование доступных Латвии средств Европейского союза, инвесторы в основном указывали на необходимость инвестировать в инфраструктуру и человеческий капитал. Они подчеркнули необходимость вкладывать больше средств в перепрофилирование сотрудников, а также в развитие цифровизации и проекты "зеленой" экономики.

Большинство иностранных инвесторов планирует увеличить инвестиции в Латвии, свидетельствуют результаты проведенного Советом иностранных инвесторов в Латвии (СИИЛ) исследования "Индекс среды иностранных инвестиций 2020".

Из 44 опрошенных иностранных инвесторов 30 планируют увеличивать инвестиции в Латвии, 12 инвесторов - не планируют, а два инвестора сообщили, что еще не приняли решение, и увеличение инвестиций будет зависеть от обстоятельств.

"В отношении дальнейших инвестиционных планов высказывались как очень положительные, так и очень отрицательные оценки, однако положительных ответов гораздо больше, чем отрицательных", - говорится в исследовании.

Например, представитель компании информационных и коммуникационных технологий сообщил, что до кризиса Covid-19 у него было больше инвестиционных планов, но теперь он более осторожен. При этом отношение предприятия к продолжению инвестиций положительное.

Инвестор, работающий в финансовом секторе, заявил, что предприятие постоянно инвестирует, потому что верит в Латвию.

Это предприятие планирует инвестировать в Латвии 10-20 млн евро.