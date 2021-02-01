Планируется обеспечить латвийские школы мощным интернетом. На это потребуется 600 000 евро в год

МОН подписало меморандум с партнерами об увеличении возможностей передачи данных через интернет в школах.

В прошлом году в ходе исследования доступности интернета в латвийских школах МОН обнаружило, что каждая третья латвийская школа не имеет доступа к качественному интернету. В то же время существующая инфраструктура передачи данных в Латвии может обеспечить гораздо больший объем передачи данных по разумной цене.

Министр сообщила, что ведущие латвийские телекоммуникационные операторы и ООО Mikrotikls вместе со студентами Рижской бизнес-школы сформировали рабочую группу, чтобы обеспечить необходимую для учебного процесса мощность интернета, поскольку в настоящее время ситуация в школах очень отличается.

Студенты в процессе обучения разработали сайт, где отображается подробная информация о мощности интернета, которую может просмотреть любой желающий, чтобы найти лучшее решение для каждого учебного заведения.

Рабочая группа будет консультировать школы и их представителей.

Парламентский секретарь МОН Рейнис Знотиньш добавил, что в ближайшие два месяца планируется найти решение для 280 латвийских школ с недостаточно мощным интернетом.