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Планируется обеспечить латвийские школы мощным интернетом. На это потребуется 600 000 евро в год

Иллюстративное фото ФОТО: pexels.com

Министерство образования и науки (МОН) планирует за 600 000 евро в год обеспечить мощный интернет в латвийских школах в рамках проекта "Мощный интернет для каждой латвийской школы", сообщила на пресс-конференции министр образования и науки Илга Шуплинска

МОН подписало меморандум с партнерами об увеличении возможностей передачи данных через интернет в школах.

В прошлом году в ходе исследования доступности интернета в латвийских школах МОН обнаружило, что каждая третья латвийская школа не имеет доступа к качественному интернету. В то же время существующая инфраструктура передачи данных в Латвии может обеспечить гораздо больший объем передачи данных по разумной цене.

Министр сообщила, что ведущие латвийские телекоммуникационные операторы и ООО Mikrotikls вместе со студентами Рижской бизнес-школы сформировали рабочую группу, чтобы обеспечить необходимую для учебного процесса мощность интернета, поскольку в настоящее время ситуация в школах очень отличается.

Студенты в процессе обучения разработали сайт, где отображается подробная информация о мощности интернета, которую может просмотреть любой желающий, чтобы найти лучшее решение для каждого учебного заведения.

Рабочая группа будет консультировать школы и их представителей.

Парламентский секретарь МОН Рейнис Знотиньш добавил, что в ближайшие два месяца планируется найти решение для 280 латвийских школ с недостаточно мощным интернетом. 

По словам Шуплински, из фондов ЕС для смягчения последствий Covid-19 на дигитализацию общеобразовательных и профессиональных учебных заведений выделено 10,5 млн евро, которые дополняются финансированием самоуправлений. 

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