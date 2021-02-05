Слышали, что со следующей недели планировались послабления в магазинах? Главным гвоздем программы стало бы разрешение на покупку саженцев и рассады. Вот надо было заседать 10 часов подряд, чтобы решить, что народ хочет сеять? А потом еще 10, чтобы передумать.

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Кстати, о саженцах. Тут суд обязал полицию выплатить 1500 евро латгальской пенсионерке, коноплю которой вырвали стражи закона. 363 выдранных куста! Мда, так дорого полицейские за коноплю ещё не платили... Позже выяснилось, что никаких наркотических веществ там не было, а коноплю пришлось вернуть. Мы удивлены настойчивости стражей закона, видимо, полицейские лучше самой пенсионерки знали, что если в Мохито мяту заменить коноплей, то получится - Хихито.

Достаточно забавная история произошла в Мьянме - девушка записывала видеоурок по аэробике, а в итоге сняла, как в стране начинается переворот. Пока она делала упражнения, за ее спиной внезапно появился кортеж военной техники и началась движуха.

Интересно, что девушка продолжала танцевать, как ни в чем не бывало. Вот оно - живое олицетворение фразы "танцуй, будто никто не видит". На самом деле, иногда кажется, что все именно так и живут. Уходи с работы на час раньше, как будто бы уже все сделал. Выражай свое мнение, будто тебя кто-то об этом просил.

Ну, и мы не можем не рассказать о новых знаках в Канаде, которые предупреждают о лижущих машины лосях. Знаки эти выглядят, как 2 сменяющих друг друга кадра с призывом "Не позволяйте лосям... лизать ваши машины".

Нам вот интересно, а люди, которые увидят только вторую часть сообщения "Лизать ваши машины!", будут задавать вопросы или сразу приступят к исполнению?

Канадцы, вроде, народ послушный. Уже представляем эти пробки на дорогах из людей с примёрзшими языками к собственным машинам.

Кстати, вам тоже в садике говорили, что у умных детей язык к железу не прилипает? Или это только у нас теперь комплексы на всю жизнь? В такой ситуации самое важное, чтобы у окружающих с собой оказался теплый чай или кофе... иначе еще долго придется успокаивать себя, что уринотерапия очень полезна при обморожении.

Ну, а мы, отдел маркетинга и ничего нового Balticom, уже на стенку лезем от сидения дома и отсутствия впечатлений. Наш день состоит из... из последних сил. Замечаем, что начали ударяться в детство - мы уже и на санках покатались, и снеговика слепили. Даже снежного ангела сделали. Посмотрели потом на этот отпечаток гориллы и поняли, что пора перестать жрать так, будто это не мы жирные.

А вы в детстве примерзали языками к столбам? Ну, или не в детстве...