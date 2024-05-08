Какие районы Риги нужно развивать? Мнение экс-архитектора города

Гвидо Принцис считает, что большой потенциал есть у Кипсалы. По его словам, там редкая застройка, что позволит реализовать большие проекты. Также плюс Кипсалы в том, что она находится близко к центру.

"Если мы говорим о Кипсале, это фактически направление центра, Старого города - там всегда будет активность. Поэтому, если мы говорим о крупных проектах по периметру центра города, можно с уверенностью сказать, что они будут реализованы. Да, они могут временно остановиться. Но мы помним и Zunda Towers - это был очень долгий проект, но он все же был реализован", - отметил Гвидо Принцис.

Архитектор также вспомнил про Андрейсалу, где есть место и возможность создать жилую застройку.

"Да, там нужны крупные инвестиции. Но если инвестиции идут, то планирование - правильное. Инвестиции плывут туда, где это удобнее и легче. Поэтому нужно смотреть, куда хотят вкладывать инвесторы - ведь они всегда смотрят в ту сторону, где видят пользу и выгоду. И решать, что там делать.

Потому что такие места, как Кипсала, Зунда - это хорошие места, они будут развиваться", - считает бывший главный архитектор Риги.

Эксперт по городскому планированию Нейлс Балгалис придерживается схожего мнения:

"Развитие занимает время. Например, застраивается Петерсала. Это крупная застройка ближе к центру. В центре города для большого строительства места уже нет. А по периметру - и место есть, и центр рядом. Поэтому мы идем в понятном направлении".

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