Эксперт: новые правила торговли - плевок в лицо маленьким магазинам

Профессор объясняет, что оптимальным решением было бы разрешить всем магазинам продавать все товары, но путем организации потока покупателей, например, установив определенное время для разных возрастных групп.

Абсолютное искажение конкуренции

Единственное, что я хочу сказать, когда вижу такие идеи, - это то, что это очень плохо для малого и среднего бизнеса, отечественных производителей и ремесленников, которым, к сожалению, до сих пор не разрешено торговать, а сетевые супермаркеты, которые и ранее не почувствовали серьезных падений доходов (в отличие от маленьких магазинов), продолжают работу и, возможно, воспользуются ситуацией. Можно только задаться вопросом, кому пришла в голову эта идея, которая по сути является абсолютным искажением конкуренции.

Магазины постараются расширить ассортимент непродовольственных товаров

Пока не все супермаркеты добросовестно соблюдают требования безопасности, и эта практика, вероятно, будет продолжаться. Кроме того, один из сетевых магазинов уже начал повышать цены, поэтому я предполагаю, другие могут последовать этому примеру. Также существует вероятность, что эти магазины попытаются расширить ассортимент непродовольственных товаров, как только они будут разрешены к продаже. К тому же - исключительно для них.

Чтобы предотвратить скученность

Зная привычки наших потребителей, предполагаю, что большая их часть в понедельник отправится покупать сковородки, канцелярские товары и все остальное, что станет доступным. Я очень надеюсь, что магазины будут готовы к потоку людей и сделают все возможное, чтобы не было скоплений. Причем не только в магазине, но и около него. Собственно, это один из самых важных вопросов -

будут ли магазины контролировать то, что происходит на парковке и у входа, и как именно? Я бы не хотела попасть в ситуацию, когда к магазину приставляют полицейского. 3

Дамы в районах Риги

Конечно, владельцы магазинов не виноваты в сложившейся ситуации, ведь не до конца выполненная домашняя работа заметна также в сфере информирования общественности. Не все смотрят вечерние новости, не все смотрят телепрограммы на латышском языке, и не все следят за информацией в социальных сетях.

Некоторых дам в магазинах микрорайонов Риги невозможно остановить, пусть даже они находятся в зоне риска, поэтому, возможно, в магазинах следует ввести определенное время покупок для пожилых людей, работающих и т.д., 3

чтобы распределить потоки и защитить тех, кто подвергается риску, которые зачастую демонстрируют самое большое игнорирование ограничений.

Будьте осторожны с заявлениями в публичном месте