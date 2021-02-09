Как изменились стоимость экспорта и импорта в прошлом году в Латвии?

Внешнеторговый оборот Латвии в 2020 году в фактических ценах составил 28,27 млрд евро, что на 2,1% или 612,5 млн евро меньше, чем в 2019 году.

В том числе в декабре Латвия экспортировала товаров на сумму 1,148 млрд евро, что на 8,2% или 103,1 млн евро меньше, чем в ноябре, но на 12,5% или 127,6 млн евро больше, чем в декабре 2019 года. Импорт товаров в декабре составил 1,41 млрд евро - на 6,2% или 82,2 млн евро больше, чем в ноябре, и на 0,9% или13,1 млн евро больше, чем в декабре 2019 года.

По сравнению с декабрем 2019 года внешнеторговый баланс Латвии немного улучшился, так как доля экспорта выросла с 42,2% до 44,9%.

В декабре 2020 года Латвия больше всего экспортировала древесины, изделий из дерева и древесного угля - на сумму 188,365 млн евро (16,4% общего объема экспорта), что на 4,8% меньше, чем в ноябре, но на 22,9% больше, чем в декабре 2019 года. Электрических приборов и оборудования экспортировано на 148,199 млн евро (12,9%), что на 12,2% меньше, чем месяцем ранее, но на 34,6% больше, чем годом ранее, а зерновых продуктов экспортировано на сумму 75,384 млн евро (6,6%), что на 13,7% больше, чем месяцем ранее, и на 25,1% больше, чем годом ранее.

Наибольшую долю импорта в декабре составили электрические приборы и оборудование, которых было импортировано на сумму 170,172 млн евро (12,1% от общего объема импорта), что на 18,1% меньше, чем в ноябре, но на 12% больше, чем годом ранее. Затем следуют самолеты и их запчасти, которых было ввезено на 162,82 млн евро (11,5%), что в 36,4 раза больше, чем месяцем ранее, но на 14,3% меньше, чем в декабре 2019 года.

В декабре наиболее важными партнерами Латвии по экспорту в торговле со странами Европейского союза были Литва (15,7% от общего объема экспорта), Эстония (11,8%), Германия (5,9%) и Дания (4,8%). Наиболее важными партнерами по импорту были Литва (15,6% от общего объема импорта), Германия (9,6%), Польша (8,8%) и Эстония (7,8%).