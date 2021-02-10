Компания Balticovo решила отказаться от кур в клетках

Решение принято на основе долгосрочной стратегии развития предприятия и следуя возрастающему спросу на яйца, снесенные вне клеток. Для реализации плана Balticovo планирует в течение ближайших пяти лет инвестировать в развитие процессов и технологий более 30 миллионов евро.

Сейчас предприятие предлагает яйца всех четырех видов: яйца, снесенные курами в клетке (которые маркируются номером 3), яйца кур, содержащихся в курятнике (номер 2), яйца кур, содержащихся в свободных условиях (номер 1), а также яйца из биологических хозяйств (номер 0). Именно цена является главной причиной того, почему потребители все еще предпочитают покупать яйца с номером 3, однако каждый год отмечается все возрастающий спрос на яйца, снесенные вне клеток.

О планах с 2025 года отказаться от яиц, снесенных содержащимися в клетках курами, можно услышать как от крупных производителей яиц, так и от предприятий розничной торговли, поэтому начатый Balticovo путь является логическим шагом на пути дальнейшего развития всей отрасли, примером для других стран Балтии и Восточно-Европейского региона, где подобные перемены происходят сравнительно медленнее.

Постепенный переход от снесенных в клетках яиц компания Balticovo начала уже в предыдущие годы, возводя новые курятники, в которых куры содержатся без клеток. Под эгидой предприятия в Латвии действуют уже две крупные птицефермы со свободным содержанием кур, на каждой из которых на площади 8 гектаров обитает примерно 20 000 птиц – одна из них находится в Мадоне, а вторая в "Курмиши" Вилцской волости Елгавского края.

Задуманные Balticovo перемены предусматривают полное изменение инфраструктуры производства. Это значит, что в каждом из построенных новых курятников сразу будет предусмотрено свободное перемещение птиц. Уже сейчас Balticovo является ведущим в Восточной Европе производителем снесенных вне клеток яиц, однако следует учитывать, что полный переход является долгосрочным процессом, предполагающим подготовительные работы в течение нескольких лет.

"Мы полны решимости осуществить переход к улучшению условий содержания кур, постепенно увеличивая объемы снесенных вне клеток яиц, и верим, что это оценят также потребители и торговцы. Если все произойдет по плану, предполагается, что уже до 2026 года мы сможем полностью отказаться от курятников с клетками.