Новые правила торговли: полиция будет относиться к торговцам строже

Он указал, что, сконцентрировав ресурсы полиции, в первые два дня после введения новых правил торговли проверки в местах торговли проходили значительно часто. Всего таких было 1268, было дано 225 профилактических указаний, однако было начато и 19 делопроизводств. В большинстве случаев нарушения были связаны с неиспользованием посетителями масок для лица, неправильным их использованием и несоблюдением дистанции. Торговцы, по словам Крапсиса, требования такого типа преимущественно соблюдали.

"Конечно, самоцель - не штрафы. Госполиция, как и большая часть остальных жителей, хочет, чтобы эти требования соблюдались и не было эпидемиологической угрозы", - сказал Крапсис и призвал торговцев не медлить с введением необходимых требований.

Отметим, что за несоблюдение эпидемиологических требований Госполиция и муниципальная полиция могут принять решение о закрытии торгового места для посетителей на срок до семи дней. 19

Крапсис отметил, что решение об этом может быть принято, принимая во внимание и отношение совершившего нарушение торговца, однако он выразил надежду, что в реальности до подобных инцидентов не дойдет. Он также пояснил, что до семи дней можно закрыть торговое место, а не весь торговый центр.

Право контролировать соблюдение требований о максимально установленном числе посетителей и реализации мер эпидемиологической безопасности для системы внутреннего контроля имеет и Центр по защите прав потребителей (PTAC).

Торговцам среди прочего запрещено организовывать и рекламировать специальные предложения, которые длятся менее семи дней и которые могут мотивировать посетителей незамедлительно отправиться в торговое место, создав таким образом риск скопления людей.

Как рассказала журналистам директор PTAC Байба Витолиня, РТАС будет следить, чтобы не нарушалась и эта норма. Однако она отметила, что сообщение о скидке на какой-то товар может быть и менее семи дней, но только в случае, если такая информация не распространяется за пределы торгового места - например, через рекламные газеты и рекламу любого другого вида. За нарушения рекламы штраф может достигать 14 000 евро.

Напомним, с 8 февраля торговать очно, предлагая полный ассортимент товаров, могут магазины, где продукты питания или гигиенические товары составляют не менее 70% ассортимента.

Открыты также книжные магазины.

Правительство также одобрило предложение Минэкономики, согласно которому с сегодняшнего дня очно могут работать магазины и торговые точки, которые продают саженцы, рассаду, луковицы, клубни и семена, а также субстраты, удобрения и средства защиты растений. На месте будет разрешено торговать также средствами дератизации и дезинсекции.

Кроме того, правительство постановило, что в дальнейшем на месте смогут торговать и магазины, предлагающие электротехнические товары, например, провода, удлинители, зарядные устройства и др.

Как и ранее, будут открыты магазины, торгующие продуктами питания, средствами гигиены, предметами первой необходимости, картами предоплаты для мобильных телефонов, табачными изделиями и другими товарами для курения, кормами и товарами для животных, изданиями прессы, билетами на общественный транспорт, средствами индивидуальной защиты, сельскохозяйственной продукцией собственного производства и цветами, а также аптеки, ветеринарные аптеки, магазины оптики и АЗС.