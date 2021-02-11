Хозяйка щенка редкой породы: "Нашу собаку отравили!" Ветеринары не могут понять причину смерти

Жительница Ласнамяэ (Эстония) Наталья Андреева даже не пытается сдерживать слезы: на прошлой неделе ее семья лишилась своего домашнего любимца, щенка редкой породы евразиер. Хотя стопроцентных доказательств нет, Наталья уверена: собака была отравлена. Об этом пишет Rus.Postimees.
В тот роковой день пес, черный как смола, добродушный 11-месячный Филипп, гулял вместе с хозяйкой в районе Паэпарги. Наталья живет на улице Паэкааре и обычно гуляла с собакой в соседних дворах - неподалеку от магазина Maxima и детского сада.
"Я видела, как он мордой тыкался в снег, что-то нюхал, мог под сугробом что-то проглотить", - считает Наталья. В четверг, 28 января, собаке стало плохо, и ее тут же повезли к ветеринару. "Там мы наблюдались до 30-го, врач сказал, что инородного тела нет. А в воскресенье он поступил в отделение ЭМО для животных".
Филиппу было сделано переливание крови, а затем - и вовсе попытка реанимации прямым уколом в сердце. Но, увы, все усилия врачей оказались тщетны: во вторник в 7 утра четвероногий член семьи Андреевых умер.
Со слов медиков Наталья говорит, что желудок у собаки был просто фиолетовый. В то же время в ветеринарной клинике ей сказали, что клиническая картина не похожа на отравление крысиным ядом. Взятые у щенка пробы тканей отправили в Германию, но там, как объясняет Наталья, вместо обследований на токсины сделали анализ на опухоль и таковой не нашли.
Официально причина смерти собаки - вызванный перитонитом сепсис. В Германии также не исключили лимфому. "Возбудители инфекции неочевидны... Цитологические данные свидетельствуют в пользу реактивного процесса. Это может быть вызвано воспалительным процессом в области протоков", - значится в заключении немецкой компании Laboklin.
Но Наталья считает, что Филипп отравился чем-то во время прогулки, и поэтому считает своим долгом предупредить остальных владельцев собак. "Сто процентов, что это произошло на улице. Дома у нас точно нет такого, что могло отравить собаку. Может, что-то было выкинуто с едой, возможно, специально. По помойкам мы не ходим", - объясняет она.
По ее словам, Филипп был единственным в Таллинне щенком породы евразиер. "Добрый, рос с детьми во дворе, мухи не обидел", - говорит она сквозь слезы.
Ветеринар клиники Abivet, в которой собаке пытались оказать помощь, Алексей Тучин, сказал Rus.Postimees, что, в принципе, при любой инфекции - если она была достаточно скоротечной - почти всегда можно подозревать отравление.
"Мы постоянно сталкиваемся с тем, что хозяева подозревают соседей, но на моей памяти за двадцать с лишним лет практики лишь один-два раза люди пытались сдавать какие-то анализы собаки, чтобы подтвердить причину. Большинство не делает даже вскрытия, которое хотя бы частично проливает свет на причину. И в данном случае был очень широкий спектр потенциальных диагнозов. Мы очень долго сидели и думали, предполагали, но ни к чему путному все равно не пришли".
Ветеринар добавляет, что намеренно травить собаку ядом даже нет смысла - это можно сделать и просто угостив ее шоколадом.
Тучин также объяснил, что большинство крысиных ядов, которые продаются в Эстонии, воздействуют на свертываемость крови: крысы, по сути, умирают потому, что истекают кровью. "Это довольно страшная картина - кровь идет из глаз, носа и рта. Это ни с чем невозможно спутать. Плюс животному надо было бы довольно большое количество этого яда съесть. Если бы он съел мертвую крысу, ничего подобного не произошло бы. Поэтому отравление крысиным ядом маловероятно".
Тучин и коллеги, по его словам, навскидку предположили две-три инфекции, которые могли спровоцировать у собаки Натальи такую реакцию. "Какая-нибудь бактерия действительно может вызвать острую реакцию, и организм с ней не справится, - говорит он. - Если бы таких случаев было больше, нам хотя бы было от чего отталкиваться. Сейчас же это для нас феномен. Рассуждать на эту тему сложно".
Какой все же яд собака могла лизнуть в парке, чтобы он подействовал примерно так? "Я подозревал в какой-то мере, что могли быть какие-то человеческие лекарства, таблетки, - рассуждает ветеринар. - Мы, например, черпаем информацию из СМИ, знаем о случаях в России, когда собаке давали средство для диабетиков: она не могла отрыгивать, тошноты не было, но сахар сильно падал, животное впадало в кому и умирало. Но в Эстонии я такого даже не слышал".
В заключение он добавляет, что в Эстонии сделать анализ животного на химическое отравление почти невозможно. "Нельзя прийти и сказать - проверьте на отравление. Отравление чем? Нельзя сделать исследование на тысячу разных ядов, кто будет платить за это? Анализ на каждый показатель может стоить от 30 до 100 евро".
В русскоязычных группах Фейсбука в последнее время появились сразу несколько постов разных авторов о предположительных попытках отравления четвероногих любимцев. В частности, активнее всего распространяются предупреждения о том, что кто-то разбрасывает отраву в парке Кивила.
Однако, по словам пресс-секретаря Муниципальной полиции Таллинна Меэли Хунт, их ведомство подтвердить эти слухи не может.
"Информации об отравлении собак в Ласнамяэ к нам не поступало, хотя, по словам главного инспектора нашего района Шахрияра Абдуллаева, он очень внимательно следит за местными социальными сетями. Жалоб тоже не поступало", - гласит официальный ответ Хунт.
По ее словам, в МуПо уже давно не обращались по поводу отравления собак. Около полутора лет назад в районе Нымме возникло подозрение на отравление, но оно не подтвердилось. "Скорее, это был конфликт между соседями, когда один сосед заподозрил другого в том, что собаке бросили колбасу через забор, и в связи с этим посчитали, что колбаса могла быть отравлена".
В Пирита три года назад владельцы собак обсуждали в социальных сетях, что разбросанная по улице овсянка якобы была отравлена, припомнила также Хунт, но история, по ее словам, закончилась тем, что, вероятно, самые обычные хлопья просто разбросал какой-то любитель птиц.
"В целом, правильно натренированная собака не притронется к чужой еде, какой бы соблазнительной она ни была. Поэтому, люди, дрессируйте своих собак. Это самый надежный способ сохранить жизнь и здоровье вашего питомца", - заключает представитель МуПо.
Между тем, на днях предостерегающий пост в Фейсбуке опубликовала и руководитель таллиннского приюта для кошек и собак Pets Лариса Козырева:
"В лесу рядом с Balbiino, как раз там, где гуляют наши приютские собаки, кто-то разбросал яд. Одна собака уже погибла, вторая борется за жизнь у нас в клинике (речь о хозяйских собаках пока, не о приютских)... Просим очень обращать внимание на то, что ест собака в снегу..."
Пост сопровождается фотографией кубика голубого цвета. В комментарии для Rus.Postimees Козырева сказала, что разбросанный рядом с приютом яд выглядит особенно цинично. По ее оценке, это мог быть кто-то недовольный соседством с приютом, обитателей которого выгуливают в прилегающем лесу.
"Будем терпимее, ведь мы уже пятнадцать лет сосуществуем друг с другом на этом месте! Мы стараемся уменьшить количество неудобств, которые могут доставить наши собаки, я неоднократно это говорила. Приют работает четко по часам, как и прогулки с животными происходят четко по часам", - добавила глава Pets.
"Есть много тех, кто не любит собак, но это не означает, что надо сразу травить! Мне вообще непонятно, как можно задаться этой целью, пойти накупить яда и разбросать его по собачьим тропам", - сказала она.
"В полицию заявлять не вижу смысла: в данной ситуации, если за руку не поймали, считай, не разбрасывал", - заключила Козырева.